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Двічі найкращий воротар чемпіонату Італії вибув на тривалий період

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Двічі найкращий воротар чемпіонату Італії вибув на тривалий період
Міле Свілар зазнав серйозної травми
фото: LaPresse

Лідер Серії A залишився без основного стража воріт

Голкіпер італійської «Роми» Міле Свілар потрапив у лазарет команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Бельгієць отримав стресовий перелом пальця ноги. Травму воротаря підтвердив головний тренер «вовків» Джан П'єро Гасперіні. У прийдешніх поєдинках кіпер не допоможе «Ромі».

«Це велика неприємність для нас. Це не відкритий перелом, але на одужання піде щонайменше місяць», – заявив алленаторе.

У попередніх двох сезонах Свілар узяв участь в усіх поєдинках Серії A. За підсумками обох кампаній його назвали найкращим воротарем елітного дивізіону Італії. Контракт бельгійського голкіпера з римлянами розрахований до літа 2030 року.

Свілар у нинішньому сезоні провів шість матчів у всіх турнірах, у яких пропустив чотири м'ячі. Зберіг ворота на замку він у трьох поєдинках. Найімовірніше, його підмінить П'єрлуїджі Голліні.

До слова, українець Артем Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль. Форвард вийшов із лави запасних у середині другого тайму матчу проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.

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Теги: футбол Серія А ФК Рома

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