«Барселона» втратила провідного півзахисника на прийдешні поєдинки

Важливий футболіст повернеться до обойми після міжнародної паузи

Хавбек іспанської «Барселони» Дані Ольмо потрапив у лазарет команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Іспанець зазнав ушкодження у першому таймі протистояння з французьким ПСЖ у Лізі чемпіонів (2:4). Він невдало зіткнувся з опонентом. Зрештою, Ольмо замінив Фермін Лопес.

Медики виявили в півзахисника ушкодження привідного м'яза лівого стегна. Ольмо пропустить орієнтовно місяць. Як наслідок, він не допоможе «Барсі» в Ель Класіко проти мадридського «Реала» 25 жовтня і ще в щонайменше трьох поєдинках («Алавес», «Астон Вілла», «Атлетіко»).

Ольмо в нинішньому сезоні провів 12 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол і чотири результативні передачі. Контракт атакувального хавбека з «блаугранас» розрахований до літа 2030 року.

До слова, нещодавно ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Нагадаємо, раніше «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.