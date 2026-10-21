«Барселона» втратила провідного півзахисника на прийдешні поєдинки
Важливий футболіст повернеться до обойми після міжнародної паузи
Хавбек іспанської «Барселони» Дані Ольмо потрапив у лазарет команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.
Іспанець зазнав ушкодження у першому таймі протистояння з французьким ПСЖ у Лізі чемпіонів (2:4). Він невдало зіткнувся з опонентом. Зрештою, Ольмо замінив Фермін Лопес.
Медики виявили в півзахисника ушкодження привідного м'яза лівого стегна. Ольмо пропустить орієнтовно місяць. Як наслідок, він не допоможе «Барсі» в Ель Класіко проти мадридського «Реала» 25 жовтня і ще в щонайменше трьох поєдинках («Алавес», «Астон Вілла», «Атлетіко»).
Ольмо в нинішньому сезоні провів 12 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол і чотири результативні передачі. Контракт атакувального хавбека з «блаугранас» розрахований до літа 2030 року.
До слова, нещодавно ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.
Нагадаємо, раніше «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.
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