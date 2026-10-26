Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Вундеркінд «Барселони» вибув на тривалий період

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Вундеркінд «Барселони» вибув на тривалий період
Хаві Еспарт узяв вимушену паузу в сезоні
фото: EFE

Основний футболіст гранда потрапив у лазарет команди

Оборонець іспанської «Барселони» Хаві Еспарт зазнав травми в Ель Класіко проти мадридського «Реала». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Вихованець «блаугранас» вийшов у старті на матч 10-го туру Ла Ліги. Він ушкодив гомілкостоп у першому таймі. На 30-й хвилині Еспарта замінив Алехандро Бальде.

У вундеркінда виявили ушкодження синдесмозу правого гомілкостопного суглоба. Оборонець не допоможе «Барсі» в прийдешніх поєдинках. Орієнтовні терміни відновлення – сім тижнів.

Еспарт у нинішньому сезоні провів дев'ять матчів. До свого активу він записав два голи та дві результативні передачі. Нещодавно оборонець продовжив контракт із «Барселоною» до літа 2030 року.

До слова, нещодавно ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Нагадаємо, раніше «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.

Читайте також:

Теги: футбол травма Ла Ліга ФК Барселона

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іван Фреснеда отримав варіант на батьківщині
«Барселона» відновила інтерес до дебютанта збірної Іспанії – ЗМІ
4 жовтня, 19:22
Іспанський вінгер розпочав кар'єру у 2004 році
Ексзірка «Барселони» та збірної Іспанії оголосив про завершення карʼєри
7 жовтня, 15:54
Хаві Еспарт залишиться на «Камп Ноу»
«Барселона» визначилася з майбутнім переможця Юнацької ліги УЄФА
9 жовтня, 19:58
Матч «Барселони» та ПСЖ супроводжувався напруженою атмосферою на трибунах
«Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників ПСЖ
21 жовтня, 15:08
Дані Ольмо вибув до кінця осені
«Барселона» втратила провідного півзахисника на прийдешні поєдинки
21 жовтня, 16:29
Андрій Лунін отримав шанс зіграти проти «Барселони»
«Барселона» – «Реал»: Ель Класіко завдяки українцям ввійшло в історію ще до старту
Вчора, 17:58
Іллі Волошину (ліворуч) та Андрію Луніну підкорилося унікальне досягнення
«Барселона» – «Реал»: українські голкіпери Лунін та Волошин переписали історію Ель Класіко
Вчора, 20:08
Ямаль не зумів проявити себе у грі з мадридцями
Ель Класіко: соцмережі заполонили ШІ-відео після перемоги «Реала» над «Барселоною»
Сьогодні, 10:23
Андрій Лунін став одним із героїв «вершкових»
Лунін встановив воротарський рекорд Ель Класіко «Реала» та «Барселони»
Сьогодні, 11:22

Футбол

Вундеркінд «Барселони» вибув на тривалий період
Вундеркінд «Барселони» вибув на тривалий період
Стало відомо, чи візьме Мессі участь у церемонії вручення «Золотого м'яча»
Стало відомо, чи візьме Мессі участь у церемонії вручення «Золотого м'яча»
«Комо» продовжив контракт із головним бомбардиром команди
«Комо» продовжив контракт із головним бомбардиром команди
Петраков забрав у «Кривбас» із «Динамо» ексхавбека збірної України
Петраков забрав у «Кривбас» із «Динамо» ексхавбека збірної України
«Неможливо підібрати слова». Капітан «Реала» приголомшений виступом Луніна в Ель Класіко
«Неможливо підібрати слова». Капітан «Реала» приголомшений виступом Луніна в Ель Класіко
Володар «Золотого м'яча-2018» встановив новий рекорд чемпіонату Італії
Володар «Золотого м'яча-2018» встановив новий рекорд чемпіонату Італії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2026
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
141K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
68K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Вчора, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
Вчора, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
24 жовтня, 22:00
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
24 жовтня, 09:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua