Вундеркінд «Барселони» вибув на тривалий період

Основний футболіст гранда потрапив у лазарет команди

Оборонець іспанської «Барселони» Хаві Еспарт зазнав травми в Ель Класіко проти мадридського «Реала». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Вихованець «блаугранас» вийшов у старті на матч 10-го туру Ла Ліги. Він ушкодив гомілкостоп у першому таймі. На 30-й хвилині Еспарта замінив Алехандро Бальде.

У вундеркінда виявили ушкодження синдесмозу правого гомілкостопного суглоба. Оборонець не допоможе «Барсі» в прийдешніх поєдинках. Орієнтовні терміни відновлення – сім тижнів.

Еспарт у нинішньому сезоні провів дев'ять матчів. До свого активу він записав два голи та дві результативні передачі. Нещодавно оборонець продовжив контракт із «Барселоною» до літа 2030 року.

До слова, нещодавно ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Нагадаємо, раніше «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.