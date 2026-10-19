Моурінью нагородив новачка «Реала» сумнівним компліментом

Фахівець порівняв вундеркінда зі скандальним нападником

Головний тренер мадридського «Реала» Жозе Моурінью оцінив виступи вінгера команди Яна Діоманде. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Напередодні івуарієць доклався до розгрому «Севільї» (4:1) у рамках 9-го туру іспанської Ла Ліги. Крайній нападник вийшов у старті «вершкових» і провів на полі всі 90 хвилин. Діоманде оформив гол і асист.

«Він часто опиняється в небезпечних зонах, то поки йому бракує холоднокровності у вирішальний момент. Йому треба навчитися піднімати голову, бачити партнерів по команді. Це прийде з часом. Він нагадує мені Вінісіуса, коли той щойно перейшов у «Реал». А три роки по тому Вінісіус уже став гравцем топ-рівня», – заявив Моурінью.

У нинішньому сезоні Діоманде провів 11 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав два голи та три результативні передачі. Влітку він перебрався на «Бернабеу» за 125 млн євро з німецького РБ «Лейпциг».

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратським перевізником Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.