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Екскапітан «Реала» Рамос отримав кар'єрний варіант на батьківщині

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Екскапітан «Реала» Рамос отримав кар'єрний варіант на батьківщині
Серхіо Рамос залишається без клубу
фото: EFE

Чемпіон світу та дворазовий чемпіон Європи зацікавив середняка Ла Ліги

Іспанський «Хетафе» накинув оком на колишнього оборонця збірної Іспанії Серхіо Рамоса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AS.

«Темно-сині» вивчають доцільність підписання центрбека. Інтерес до ветерана підтвердив президент колективу з передмістя Мадрида підтвердив президент клубу Анхель Торрес. Водночас фінальне рішення ухвалить тренерський штаб.

«Його брат, його агент, розмовляв зі мною. Він у шортлисті потенційних новачків. Він міг би перейти. Це те, чого ми прагнемо вже певний час», – заявив функціонер.

Тим часом керманич «Хетафе» Хосе Бордалас прагне підсилити фланги атаки команди. Натомість в центрі оборони він може розраховувати на шістьох виконавців. Нещодавно на «Колісеум Альфонсо Перес» також прибув інший екскапітан мадридського «Реала» Дані Карвахаль.

Рамос залишається без клубу з початку року. Торік він захищав кольори мексиканського «Монтеррея». Раніше оборонець провів 16 сезонів за «Реал», а також захищав кольори «Севільї» та французького ПСЖ.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратським перевізником Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.

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Теги: футбол Ла Ліга ФК «Хетафе» Серхіо Рамос

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