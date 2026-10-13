Воротар «Вільярреала» пропустив матч Ліги чемпіонів через розбійний напад

Збройний напад на будинок футболіста стався в ніч проти вівторка

Голкіпер іспанського «Вільярреала» Петер Гулачі не вийшов на поєдинок основного раунду Ліги чемпіонів проти італійського «Наполі» після нападу на його оселю з метою пограбування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Eurosport.

Уночі угорець став жертвою розбою. Він перебував удома разом із родиною, коли в будинок увірвалися невідомі грабіжники. Унаслідок інциденту ніхто не зазнав фізичних травм.

Гулачі перебрався до Іспанії минулого літа. Після переходу з німецького РБ «Лейпциг» воротар мешкає там із дружиною та двома дітьми. Стрес через пережите змусив досвідченого кіпера відмовитися від участі в матчі «Жовтої субмарини».

У нинішньому сезоні Гулачі провів п'ять поєдинків у всіх турнірах, у яких пропустив вісім м'ячів. Зберегти ворота на замку наразі він не зміг у жодному матчі. Контракт із «Вільярреалом» воротар уклав до літа 2028 року.

До слова, вінгер Перріс приніс чемпіону Азербайджану першу перемогу в Лізі чемпіонів. Екслегіонер київського «Динамо» допоміг бакинському «Сабаху» переграти «Славію» з Праги. Колектив цьогоріч дебютував у турнірі.

Нагадаємо, англійський «Ліверпуль» втратив тріо лідерів на матч Ліги чемпіонів. Тренерський штаб «червоних» втратив провідних виконавців. У поєдинку не зможуть взяти участь півзахисник Собослаї, вінгер Гакпо та форвард Ісак.