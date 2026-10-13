«Баварія» втратила капітана команди перед матчем Ліги чемпіонів

Ветеран німецького гранда пропустить прийдешній тур єврокубка

Воротар Мануель Ноєр потрапив у лазарет мюнхенської «Баварії» напередодні поєдинку другого туру Ліги чемпіонів проти норвезького «Вікінга». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

У понеділок досвідчений кіпер травмував ногу. Він пропустить матч головного єврокубка. Проти «Вікінга» слід очікувати появу в старті Йонас Урбіга. Під час міжнародної паузи він дебютував у збірній Німеччини.

Матч «Вікінг» – «Баварія» відбудеться 13 жовтня. Поєдинок відбудеться у Ставангері. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00 за київським часом.

Ноєр у нинішньому сезоні провів шість матчів у всіх турнірах, у яких пропустив чотири м'ячі. На замку ветеран зберіг ворота в трьох поєдинках. Натомість Урбіг зіграв два матчі (два пропущених).

До слова, раніше «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Перед цим мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала «Боруссія» Д.