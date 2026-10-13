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Екслегіонер «Динамо» приніс чемпіону Азербайджану першу перемогу в Лізі чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Екслегіонер «Динамо» приніс чемпіону Азербайджану першу перемогу в Лізі чемпіонів
Кахім Перріс відкрив рахунок в азербайджанській столиці
фото: ФК «Сабах»

Вінгер після провалу в Києві сповна розкрився в Баку

Бакинський «Сабах» несподівано переграв празьку «Славію», а лісабонський «Спортінг» розібрався з французьким «Лансом» у другому турі основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Героєм азербайджанських уболівальників став крайній нападник Перріс. Ямаєць забив швидкий гол, але його скасували через офсайд. Утім, на старті другого тайму вінгер забив за правилами, класно пробивши в дотик із лінії штрафного після передачі Лепіньїци.

А повноцінним свято в Баку стало під завісу поєдинку. Це Мікельс влучно пробив із дистанції після перехоплення в голкіпера, який необачно вийшов із воріт. «Сабах» оформив першу в клубному літописі перемогу в основній сітці головного єврокубка.

Тим часом португальський гранд оформив по м'ячу в кожному з таймів. На екваторі першої половини рахунок відкрив Суарес, зігравши на випередження на лінії воротарського після прострілу Іракунди. А в другій 45-хвилинці Думбія реалізував вихід на кіпера після закидання з глибини.

Ліга чемпіонів. Основний раунд, другий тур

«Ланс» – «Спортінг» – 0:2

  • Голи: Суарес, 22, Думбія, 74

«Сабах» – «Славія» – 2:0

  • Голи: Перріс, 49, Мікельс, 88

Standings provided by Sofascore

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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Теги: ФК Славія (Прага) ФК «Спортінґ» (Лісабон) Ліга чемпіонів футбол

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