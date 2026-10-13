Екслегіонер «Динамо» приніс чемпіону Азербайджану першу перемогу в Лізі чемпіонів

Вінгер після провалу в Києві сповна розкрився в Баку

Бакинський «Сабах» несподівано переграв празьку «Славію», а лісабонський «Спортінг» розібрався з французьким «Лансом» у другому турі основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Героєм азербайджанських уболівальників став крайній нападник Перріс. Ямаєць забив швидкий гол, але його скасували через офсайд. Утім, на старті другого тайму вінгер забив за правилами, класно пробивши в дотик із лінії штрафного після передачі Лепіньїци.

А повноцінним свято в Баку стало під завісу поєдинку. Це Мікельс влучно пробив із дистанції після перехоплення в голкіпера, який необачно вийшов із воріт. «Сабах» оформив першу в клубному літописі перемогу в основній сітці головного єврокубка.

Тим часом португальський гранд оформив по м'ячу в кожному з таймів. На екваторі першої половини рахунок відкрив Суарес, зігравши на випередження на лінії воротарського після прострілу Іракунди. А в другій 45-хвилинці Думбія реалізував вихід на кіпера після закидання з глибини.

Ліга чемпіонів. Основний раунд, другий тур

«Ланс» – «Спортінг» – 0:2

Голи: Суарес, 22, Думбія, 74

«Сабах» – «Славія» – 2:0

Голи: Перріс, 49, Мікельс, 88

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