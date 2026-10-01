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«Баварія» – «Арсенал»: результат центральної гри третього туру Ліги чемпіонів

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Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Баварія» – «Арсенал»: результат центральної гри третього туру Ліги чемпіонів
Напружене протистояння двох європейських грандів завершилося бойовою нічиєю

Вболівальники у Мюнхені побачили чотири забиті голи

21 жовтня на мюнхенській «Альянц Арені» відбувся центральний поєдинок третього туру основного етапу Ліги чемпіонів між «Баварією» та лондонським «Арсеналом». Про це повідомляє «Главком».

Напружене протистояння двох європейських грандів завершилося бойовою нічиєю з рахунком 2:2.

Хід гри «Баварія» – «Арсенал»

На 25-й хвилині Еберечі Езе скористався чудовою передачею Мартіна Едегора та вивів «Арсенал» уперед. Господарі швидко зрівняли рахунок. на 35-й хвилині Гаррі Кейн віддав точний пас на Альфонсо Дейвіса, який зблизька переграв Давіда Раю.

У другому таймі удар Кейна влучив у руку Юррієну Тімберу в штрафному майданчику. Рефері призначив 11-метровий, який впевнено реалізував сам англійський форвард, вивівши німців уперед – 2:1.

На 82-й хвилині «Каноніри» відновили статус-кво: Деклан Райс потужним низовим ударом розстріляв ворота господарів.

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Ліга чемпіонів. Основний раунд, третій тур

«Баварія» (Мюнхен) – «Арсенал» (Лондон) 2:2

  • Голи: Альфонсо Дейвіс (35), Гаррі Кейн (61, пен.) – Еберечі Езе (25), Деклан Райс (82).

Турнірна таблиця

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Нагадаємо, «Шахтар» у більшості програв «Інтеру» в третьому турі Ліги чемпіонів.

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Теги: футбол Ліга чемпіонів ФК Баварія ФК Арсенал (Лондон)

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