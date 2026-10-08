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ФІФА прокоментувала прощання Мессі зі збірною Аргентини

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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ФІФА прокоментувала прощання Мессі зі збірною Аргентини
Мессі є восьмиразовим володарем «Золотого м'яча»
фото: Getty Images

Мессі є першим гравцем, який вийшов на поле у ​​трьох фіналах Чемпіонату світу

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відреагувала на завершення Ліонелем Мессі кар'єри у збірній Аргентини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Х ФІФА.

«Перший гравець, який вийшов на поле у ​​трьох фіналах Чемпіонату світу. Вітаємо Ліонеля Мессі з неймовірною міжнародною кар'єрою!», – йдеться у дописі ФІФА.

Мессі грав у фіналі світових першостей у 2014, 2022 та 2026 років. У 2022 році Аргентина стала чемпіоном світу.

Мессі також взяв участь у шести мундіалях.

Мессі є восьмиразовим володарем «Золотого м'яча». Аргентинець чотири рази виграв Лігу чемпіонів. Мессі також є олімпійським чемпіоном (2008 рік) та дворазовим володарем Кубка Америки (2021, 2024 роки).

Нагадаємо, 7 жовтня відбувся товариський матч між збірними Аргентини та Беніну

Команди зустрілись у столиці Аргентини Буенос-Айрес на «Естадіо Монументаль».

Цей матч став прощальним у складі збірної для Ліонеля Мессі. За свою кар'єру на рівні національних команд він зіграв 208 матчів, забив 126 голів та віддав 69 асистів.

У матчі з Беніном легендарний аргентинець прийняв участь у всіх забитих м'ячах своєї команди: відзначився одним голом з пенальті та двома асистами.

Теги: Ліонель Мессі ФІФА футбол

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