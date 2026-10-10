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Роналду отримав перше покарання від Португальської футбольної федерації

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Роналду отримав перше покарання від Португальської футбольної федерації
Кріштіану Роналду побив горщики з Жорже Жезушем
фото: EPA

Функціонери усунули п'ятиразового володаря «Золотого м'яча» від виступів

Португальська футбольна федерація тимчасово відрахувала нападника аравійського «Аль-Насра» Кріштіану Роналду з національної команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу організації.

Напередодні Непрофесіональна секція федерації розпочала дисциплінарний розгляд щодо капітана збірної Португалії. Метою розслідування стане скандал між Роналду та тренерським штабом національної команди. Функціонери з'ясують потенційну дисциплінарну значущість фактів.

Позиція Португальської футбольної федерації

«Без шкоди для автоматичного попереднього усунення, якому він був підданий до дати початку розгляду, було визначено неавтоматичне попереднє усунення футболісту, а провадження присвоєний терміновий статус. 10 жовтня 2026 року справа була надіслана в Дисциплінарний інструктивний комітет FPF, водночас публікація матеріалів справи заборонена до завершення розгляду», – йдеться в заяві федерації.

Роналду опинився під ризиком дискваліфікації на шість місяців. Утім, враховуючи намагання керівництва португальського футболу помирити форварда з керманичем національної команди Жорже Жезушем, навряд покарання зірки буде суворим. Оглядачі очікують на повернення капітана до збірної Португалії у листопаді або навесні 2027 року.

Конфлікт Кріштіану Роналду та Жорже Жезуша

Досвідчений нападник минулого тижня скандально покинув табір збірної Португалії. Рекордсмен піренейців за голами та матчами побив горщики з керманичем національної команди Жорже Жезушем. Той нібито узгодив із Роналду ігровий час у міжнародну паузу, але відійшов від угоди.

Конфлікт розгорівся після поєдинку 2-го туру Ліги націй проти збірної Норвегії. Форвард повинен був зіграти 30 хвилин. Зі старту другого тайму Роналду розминався, але Жезуш так і не випустив його на поле.

Згодом головний тренер португальської збірної пояснив рішення перебігом подій. Перевага над скандинавами була хиткою, тож випускати центрфорварда потреби не було. Зрештою, піренейці втримали перемогу над Норвегією (2:1).

Роналду сподівався на компенсацію ігрового часу в наступному турі Ліги націй. Утім, на пресконференції перед поєдинком проти збірної Данії Жезуш заявив, що ветеран знову залишиться в запасі. Після цього нападник зібрав речі та поїхав геть.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.

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Теги: футбол ФК «Аль-Наср» Кріштіану Роналду

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