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«Харків» здолав «Чорноморець» в Прем'єр-лізі

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Харків» здолав «Чорноморець» в Прем'єр-лізі
Іван Калюжний (ліворуч) зупинив «моряка»
фото: ФК «Чорноморець»

Підопічні Младена Бартуловіча продовжили переможну серію

Одеський «Чорноморець» вдома поступився «Харкову» (1:2) у рамках 8-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Суперники взялися до справи зі старту поєдинку. Кіпер гостей Єрмаков упорався з пострілом Пушкарьова з дистанції. У відповідь Смоляков здалеку пробив над воротами, а дальній удар Салюка парирував Аніагбосо.

А на 17-й хвилині «моряків» підвів Йока, який грубо зіграв проти Шабанова та отримав червону картку. Команда Младена Бартуловіча швидко реалізувала більшість – Парако з центру штрафного після відскоку відправив м'яч у кут воріт.

Далі «Харків» повністю заволодів ініціативою. До перерви гості змарнували з півдесятка моментів. Зокрема, воротар одеситів нівелював небезпеку після ударів Забергджі (двічі) та Калюжного, а Ітодо не влучив у рамку воріт «Чорноморця».

Подвоїли перевагу підопічні Бартуловіча на старті другої половини. Це Забергджа отримав на лінії штрафного передачу Калюжного та закрутив м'яч у дальній кут. Цей гол дозволив косовару вийти в лідери списку бомбардирів УПЛ (п'ять м'ячів).

Щоправда, «моряки» швидко відновили інтригу. Героєм господарів став Попов. Форвард отримав м'яч у середині поля, протягнув до штрафного, обіграв трьох оборонців і елегантно перекинув над Єрмаковим.

Та розвинути цей локальний успіх команда Романа Григорчука не змогла. Натомість збільшити власну перевагу могли харків'яни. Аніагбосо впорався з ударами Ітодо та Яцика. А от Рашиці під завісу поєдинку забракло влучності.

Зрештою, «Харків» обмежився двома голами для перемоги. Тепер в активі колективу Бартуловіча 15 очок і третє місце в турнірній таблиці. «Чорноморець» опинився в зоні перехідних матчів (п'ять пунктів).

Українська Прем'єр-ліга. Восьмий тур

«Чорноморець» – «Харків» – 1:2

  • Голи: Попов, 60 – Парако, 24, Забергджа, 57

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До слова, донецький «Шахтар» із голами з дистанції розгромив «Верес» із Рівного в УПЛ. М'ячі за «гірників» забили хавбек Педріньйо, а також оборонці Матвієнко та Педро Енріке. Рівняни грали вдесятьох через вилучення півзахисника Барана.

Нагадаємо, житомирське «Полісся» отримало кадрове підсилення з лазарету. До тренувань повернулися воротар Волинець, оборонець Крушинський та хавбек Андрієвський. Вони можуть зіграти проти чернівецької «Буковини».

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Теги: футбол УПЛ ФК Чорноморець ФК «Харків»

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