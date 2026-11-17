Казахстанська федерація футболу звільнила з посади керманича національної команди Джона ван'т Схіпа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу організації.

Досвідчений нідерландець провів біля керма збірної Казахстану лише три місяці. Він очолив «яструбів» перед новим сезоном Ліги націй. Утім, команда під керівництвом ван'т Схіпа жодного разу не перемогла.

Казахстан змагався у Дивізіоні C. Там «яструби» зазнали трьох поразок і ще три поєдинки звели внічию. Набрати очки казахам вдалося в протистояннях зі Словаччиною (2:2) та Фарерами (2:2, 1:1). Натомість збірній Молдови вони двічі програли.

Ван'т Схіп вдруге поспіль провалився на чолі національних команд. У лютому-серпні 2025 року нідерландський тренер працював зі збірною Вірменії та жодного разу не переміг за чотири матчі. Як футболіст він тріумфував на Євро-1988.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.