Збірна Португалії отримала нового капітана після завершення виступів Роналду

Досвідчений футболіст отримав новий статус у національній команді

Головний тренер збірної Португалії Жорже Жезуш розкрив наступного капітана піренейців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на A Bola.

У прийдешніх поєдинках пов'язку одягне півзахисник мадридського «Реала» Бернарду Сілва. Саме він провів найбільшу кількість матчів (115) за національну команду з актуальних виконавців. Віцекапітанами португальської збірної будуть Рубен Діаш, Жуан Канселу, Рубен Невеш і Бруну Фернандеш.

Сілва дебютував у національній команді навесні 2015 року. Він двічі тріумфував із Португалією у Лізі націй. Також хавбек узяв участь в двох чемпіонатах Європи та трьох чемпіонатах світу.

У нинішньому сезоні Сілва провів 12 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол і один асист. Влітку досвідчений півзахисник перейшов у «Реал» вільним агентом.

На збірну Португалії у листопаді чекатимуть два матчі Ліги націй. Спершу піренейці вдома зустрінуться з Данією (14 листопада), а потім гостюватимуть у Вельсі (17 листопада). У цих поєдинках не братиме участі багаторічний лідер національної команди Кріштіану Роналду, який оголосив про завершення міжнародної кар'єри.

Конфлікт Кріштіану Роналду та Жорже Жезуша

Досвідчений нападник у вересні скандально покинув табір збірної Португалії. Рекордсмен піренейців за голами та матчами побив горщики з керманичем національної команди Жорже Жезушем. Той нібито узгодив із Роналду ігровий час у міжнародну паузу, але відійшов від угоди.

Конфлікт розгорівся після поєдинку 2-го туру Ліги націй проти збірної Норвегії. Форвард повинен був зіграти 30 хвилин. Зі старту другого тайму Роналду розминався, але Жезуш так і не випустив його на поле.

Згодом головний тренер португальської збірної пояснив рішення перебігом подій. Перевага над скандинавами була хиткою, тож випускати центрфорварда потреби не було. Зрештою, піренейці втримали перемогу над Норвегією (2:1).

Роналду сподівався на компенсацію ігрового часу в наступному турі Ліги націй. Утім, на пресконференції перед поєдинком проти збірної Данії Жезуш заявив, що ветеран знову залишиться в запасі. Після цього нападник зібрав речі та поїхав геть.

Дискваліфікація Кріштіану Роналду

Роналду опинився під ризиком дискваліфікації на шість місяців. Непрофесіональна секція федерації розпочала дисциплінарний розгляд щодо капітана збірної Португалії. Функціонери мали з'ясувати потенційну дисциплінарну значущість фактів.

Зрештою, нападника покарали дискваліфікацією на 30 днів і штрафом у розмірі 255 євро. Потенційно Роналду міг зіграти за піренейську збірну в наступному поєдинку Ліги націй. Наразі невідомо, чи федерація організовуватиме легенді прощальний матч.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.