Невдала репетиція. «Шахтар» програв «Спортінгу» в Юнацькій лізі УЄФА

Вихованці «гірників» зазнали четвертої поразки поспіль в турніру

Юнацька команда донецького «Шахтаря» поступилася лісабонському «Спортінгу» U-19 у Юнацькій лізі УЄФА 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Підопічні Олексія Бєліка пропустили на останній хвилині першого тайму, коли Громбахі влучно пробив головою після кутового. А в першій половині другої 45-хвилинки оборона «гірників» двічі не встежила за Сілвою.

Форвард щойно вийшов із лави запасних і головою замкнув простріл Машаду. А через п'ять хвилин він реалізував вихід віч-на-віч із Чимпоєшем. Лише в доданий арбітром час Твердохліб розмочив рахунок.

Із чотирма поразками в чотирьох турах «Шахтар» U-19 на передостанній сходинці зведеної таблиці Юнацької ліги УЄФА. Виправити становище команда Бєліка намагатиметься в протистоянні зі стамбульським «Фенербахче» U-19. Матч запланований на 25 листопада.

Юнацька ліга УЄФА. Основний раунд, четвертий тур

«Шахтар» U-19 – «Спортінг» U-19 – 1:3

Голи: Твердохліб, 90+4 – Громбахі, 45, Сілва, 59, 64

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До слова, нещодавно «Шахтар» зумів дотиснути «Оболонь» зі столиці в УПЛ. Дубль оформив вінгер Аліссон. «Гірники» зберегли лідерство в національних змаганнях.

Нагадаємо, раніше «Шахтар» упевнено здолав «Динамо» з Києва в 1/8 фіналу Кубка України. Голи оформили нападник Мендоза, хавбек Ізакі та вінгер Аліссон. Столичний гранд грав у меншості з першого тайму.