«Шахтар» і «Спортинг» зіграли у Лізі чемпіонів: результат матчу

Долю матчу вирішив один гол

Донецький «Шахтар» не зумів перемогти у домашньому матчі Ліги чемпіонів УЄФА 2026/27, поступившись лісабонському «Спортингу» 0:1. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Початок зустрічі вийшов непростим для «Шахтаря». «Спортинг» відразу запропонував високий пресинг, через який гірникам було складно виходити з оборони через короткий пас. Наприклад, на восьмій хвилині португальці кілька разів пробивали з меж штрафного майданчика, але захисники встигли заблокувати всі спроби. Згодом гра дещо заспокоїлася, хоча команда Арди Турана не завжди знаходила можливості для просування м'яча вперед.

Попри проблеми з організацією атак, наприкінці першого тайму «Шахтар» отримав дві чудові нагоди відкрити рахунок. На 38-й хвилині Еліас вивів Аліссона сам на сам із голкіпером, але той, обігравши Руя Сілву, опинився надто близько до лицьової лінії. Ще кращий шанс виник на 42-й хвилині, коли Назарина виконав прекрасну передачу на дальню стійку, де абсолютно вільний Еліас із кількох метрів пробив вище воріт.

Після перерви португальці додали в активності й одразу могли забивати. Думбія на 47-й хвилині пробив за кілька сантиметрів від стійки. «Шахтар» теж мав свій шанс: на 53-й хвилині Еліас пробив із перспективної позиції, однак захисник гостей підстрахував Руя Сілву. Однак на 59-й хвилині оборона донеччан припустилася прикрої помилки. Після непорозуміння у штрафному майданчику Думбія випередив суперників і в один дотик відправив м'яч у ворота Різника.

Після пропущеного гола гірникам було непросто. На 69-й хвилині Суарес міг подвоїти перевагу «Спортінга», але не влучив у площину воріт. У відповідь «Шахтар» мав нагоду врятуватися, адже на 72-й хвилині Еліас із кількох метрів запустив м'яч над поперечиною. Згодом арбітр переглянув потенційно небезпечний епізод із падінням Тобіаса у штрафному майданчику, проте пенальті не призначив. У заключні хвилини донеччани намагалися організувати фінальний штурм, коли Марлон та Аліссон перевіряли голкіпера ударами по воротах, але Руй Сілва діяв надійно. У підсумку «Шахтар» так і не відігрався, хоча можливості для цього мав.

Ліга чемпіонів УЄФА 2026/27. Четвертий тур

«Шахтар» – «Спортинг» 0:1 (0:0)

Голи: Думбія (59)

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що «Шахтар» зробив вимушену заміну в заявці на Лігу чемпіонів.