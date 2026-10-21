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Дембеле проігнорував Луїса Енріке після вимушеної заміни у матчі з «Барселоною»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Дембеле проігнорував Луїса Енріке після вимушеної заміни у матчі з «Барселоною»
Замість Дембеле на поле вийшов нападник Ферран Торрес

Дембеле отримав травму у грі Ліги чемпіонів

Форвард «ПСЖ» Усман Дембеле отримав травму на 20-й хвилині гри з «Барселоною» у третьому турі основного етапу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Замість Дембеле на поле вийшов нападник Ферран Торрес.

Варто зазначити, Усман тепло привітав головного тренера «Барселони» Гансі Фліка, потиснувши йому руку після своєї вимушеної заміни. При цьому французький вінгер «ПСЖ» проігнорував наставника парижан Луїса Енріке.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

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Теги: ФК Парі Сен-Жермен Ліга чемпіонів футбол Луїс Енріке Усман Дембеле

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