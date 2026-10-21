Дембеле отримав травму у грі Ліги чемпіонів

Форвард «ПСЖ» Усман Дембеле отримав травму на 20-й хвилині гри з «Барселоною» у третьому турі основного етапу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Замість Дембеле на поле вийшов нападник Ферран Торрес.

Варто зазначити, Усман тепло привітав головного тренера «Барселони» Гансі Фліка, потиснувши йому руку після своєї вимушеної заміни. При цьому французький вінгер «ПСЖ» проігнорував наставника парижан Луїса Енріке.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.