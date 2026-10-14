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«Шахтар» – АЕК: де дивитися гру Ліги чемпіонів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Шахтар» – АЕК: де дивитися гру Ліги чемпіонів
Наживо поєдинок «Шахтар» – АЕК покаже медіасервіс Megogo

Поєдинок «Шахтар» – АЕК пройде на стадіоні «Стемфорд Брідж»

Сьогодні, 14 жовтня 2026 року, донецький «Шахтар» прийме афінський АЕК у поєдинку другого туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися матч «Шахтар» – АЕК

Наживо поєдинок «Шахтар» – АЕК покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

Поєдинок «Шахтар» – АЕК пройде на стадіоні «Стемфорд Брідж».

Передматчевий стан команд

«Шахтар» стартував у турнірі з виїзної нічиєї проти нідерландського ПСВ (1:1). Гол у складі чемпіона України оформив вінгер Мендоза. Після міжнародної паузи підопічні Турана розгромили рівненський «Верес» (3:0) в українській Прем'єр-лізі. Забиті м'ячі оформили хавбек Педріньйо, центрбек Матвієнко та оборонець Педро Енріке.

Натомість АЕК розпочав основний раунд із перемоги над ЛАСКом із австрійського Лінца (1:0). Переможний гол до свого активу записав півзахисник Марін. А перед відновлення змагань у Лізі чемпіонів «двоголові орли» розгромили критський ОФІ (3:0). Голами відзначилися оборонці Рельвас і Мукуді, а також хавбек Гачіновіч.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: футбол Ліга чемпіонів ФК АЕК ФК «Шахтар»

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