Поєдинок «Шахтар» – АЕК пройде на стадіоні «Стемфорд Брідж»

Сьогодні, 14 жовтня 2026 року, донецький «Шахтар» прийме афінський АЕК у поєдинку другого туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися матч «Шахтар» – АЕК

Наживо поєдинок «Шахтар» – АЕК покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

Поєдинок «Шахтар» – АЕК пройде на стадіоні «Стемфорд Брідж».

Передматчевий стан команд

«Шахтар» стартував у турнірі з виїзної нічиєї проти нідерландського ПСВ (1:1). Гол у складі чемпіона України оформив вінгер Мендоза. Після міжнародної паузи підопічні Турана розгромили рівненський «Верес» (3:0) в українській Прем'єр-лізі. Забиті м'ячі оформили хавбек Педріньйо, центрбек Матвієнко та оборонець Педро Енріке.

Натомість АЕК розпочав основний раунд із перемоги над ЛАСКом із австрійського Лінца (1:0). Переможний гол до свого активу записав півзахисник Марін. А перед відновлення змагань у Лізі чемпіонів «двоголові орли» розгромили критський ОФІ (3:0). Голами відзначилися оборонці Рельвас і Мукуді, а також хавбек Гачіновіч.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.