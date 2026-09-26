Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

Легендарний форвард «Манчестер Юнайтед» розповів про своє незвичне хобі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Легендарний форвард «Манчестер Юнайтед» розповів про своє незвичне хобі
Руні намагався навчитися грати на гітарі, але покинув заняття через брак терпіння

Руні: Мені подобається писати музику та намагатися бути креативним

Легендарний нападник «Манчестер Юнайтед» та збірної Англії Вейн Руні розповів про своє захоплення, про яке мало хто знав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням The Touchline.

«Мені подобається писати музику та намагатися бути креативним, але нотної грамоти я не знаю. Я хочу збудувати музичну студію. Сам я не граю, але колекціоную гітари. У мене дуже багато гітар», – заявив Руні.

Він наголосив, що раніше намагався навчитися грати на гітарі, але покинув заняття через брак терпіння.

«Я люблю музику будь-якого типу. Зазвичай, якщо я з друзями і поруч є мікрофон, я, швидше за все, стану і заспіваю», – розповів Руні.

Нападник є вихованцем «Евертона». За основну команду він провів 67 матчів, потім перейшов у «Манчестер Юнайтед», де провів більшу частину кар'єри (393 матчі). Руні є п'ятикратним чемпіоном Англії та разом із клубом вигравав Лігу чемпіонів у 2008 році.

З 2019 року Руні займається тренерською діяльністю.

Нагадаємо, колишній лідер донецького «Шахтаря» бразилець Жадсон ексклюзивно для «Главкома» прокоментував інформацію про його можливу участь у пропагандистському матчі у Москві.

«Я не поїду на гру, на яку мене запросив мій друг Вагнер Лав, оскільки розумію, що не варто цього робити з поваги до українського народу та клубу, який я люблю – «Шахтаря».

Вагнер Лав – чудовий друг, але я розумію, що ситуація зараз набагато делікатніша», – повідомив бразилець.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ музика Вейн Руні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Зінченко може продовжити кар'єру у топ-клубі Італії
Олександр Зінченко може продовжити кар'єру у топ-клубі Італії
4 вересня, 14:31
Ліонель Мессі придбає вже другий клуб
Ліонель Мессі придбає іспанський клуб
9 вересня, 15:35
Жеремі Бога пропустить кілька турів Серії A
«Ювентус» втратив четвертого футболіста за два тижні
9 вересня, 16:35
Гірники стартували у ЮЛЧ з поразки
«Шахтар» U19 поступився ПСВ у Юнацькій лізі УЄФА
10 вересня, 17:07
«Фенербахче» зіграв внічию з «Ромою» у першому турі ЛЧ
Тренер «Фенербахче» подав у відставку після матчу Ліги чемпіонів
11 вересня, 19:41
Луїс де ла Фуенте залишиться на посаді
Збірна Іспанії визначилася з майбутнім творця тріумфу на Чемпіонаті світу 2026
16 вересня, 18:55
У харківському клубі пояснили, що Бойко виїхав у службове відрядження 27 серпня
ФК «Харків» повідомив, коли його президент Бойко повернеться до України
18 вересня, 14:07
Пивовари йдуть на 14-му місці УПЛ
Назарій Федорівський став автором першого воротарського голу в УПЛ з 2010 року (відео)
18 вересня, 19:50
У складі збірної Італії Маццола провів 70 матчів та забив 22 голи
Пішов з життя легендарний італійський футболіст Сандро Маццола
19 вересня, 09:54

Скотч. Спорт

Легендарний форвард «Манчестер Юнайтед» розповів про своє незвичне хобі
Легендарний форвард «Манчестер Юнайтед» розповів про своє незвичне хобі
Ексфорвард ПСЖ отримав заборону керувати авто до 2099 року через безглузду витівку коханої
Ексфорвард ПСЖ отримав заборону керувати авто до 2099 року через безглузду витівку коханої
Легенда НБА Грегг Попович одружився з колишньою свого ексасистента
Легенда НБА Грегг Попович одружився з колишньою свого ексасистента
Легенда «Реала» Роберто Карлос втратив всі свої статки після розлучення
Легенда «Реала» Роберто Карлос втратив всі свої статки після розлучення
«17 років разом». Дружина Олександра Усика щемливо привітала боксера з річницею весілля (фото)
«17 років разом». Дружина Олександра Усика щемливо привітала боксера з річницею весілля (фото)
Партнерка ув'язненої в РФ зірки WNBA Грайнер вимагає аліменти після розлучення з баскетболісткою
Партнерка ув'язненої в РФ зірки WNBA Грайнер вимагає аліменти після розлучення з баскетболісткою

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 вересня 2026
66K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua