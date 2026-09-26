Легендарний форвард «Манчестер Юнайтед» розповів про своє незвичне хобі

Руні намагався навчитися грати на гітарі, але покинув заняття через брак терпіння

Руні: Мені подобається писати музику та намагатися бути креативним

Легендарний нападник «Манчестер Юнайтед» та збірної Англії Вейн Руні розповів про своє захоплення, про яке мало хто знав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням The Touchline.

«Мені подобається писати музику та намагатися бути креативним, але нотної грамоти я не знаю. Я хочу збудувати музичну студію. Сам я не граю, але колекціоную гітари. У мене дуже багато гітар», – заявив Руні.

Він наголосив, що раніше намагався навчитися грати на гітарі, але покинув заняття через брак терпіння.

«Я люблю музику будь-якого типу. Зазвичай, якщо я з друзями і поруч є мікрофон, я, швидше за все, стану і заспіваю», – розповів Руні.

Нападник є вихованцем «Евертона». За основну команду він провів 67 матчів, потім перейшов у «Манчестер Юнайтед», де провів більшу частину кар'єри (393 матчі). Руні є п'ятикратним чемпіоном Англії та разом із клубом вигравав Лігу чемпіонів у 2008 році.

З 2019 року Руні займається тренерською діяльністю.

Нагадаємо, колишній лідер донецького «Шахтаря» бразилець Жадсон ексклюзивно для «Главкома» прокоментував інформацію про його можливу участь у пропагандистському матчі у Москві.

«Я не поїду на гру, на яку мене запросив мій друг Вагнер Лав, оскільки розумію, що не варто цього робити з поваги до українського народу та клубу, який я люблю – «Шахтаря».

Вагнер Лав – чудовий друг, але я розумію, що ситуація зараз набагато делікатніша», – повідомив бразилець.