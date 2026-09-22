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«Рома», «Інтер» та «Лаціо» вириваються у лідери: результати п'ятого туру Серії А сезону 2026/2027

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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«Рома», «Інтер» та «Лаціо» вириваються у лідери: результати п'ятого туру Серії А сезону 2026/2027
«Лаціо» тримається серед лідерів Серії А завдяки найкращому старту сезону в історії
фото: ФК «Лаціо»

На вершині турнірної таблиці одруз три клуби мають однакову кількість очок 

Підійшов до завершення ігровий тиждень в італійській Серії А, під час якого відбулася ціла низка цікавих дуелей. Про основні з них у цьому огляді розповість «Главком»

Майже дзеркальний камбек «Інтера» у матчі лідерів Серії А

«Інтер» вдруге поспіль у Серії А врятував матч після 0:2, і цього разу стався камбек у гостях проти «Роми». Римляни дуже потужно почали матч: Ману Коне забив уже на 6-й хвилині, а на 37-й оформив дубль і відправив «Рому» на перерву з перевагою у два м'ячі.

Після перерви сценарій майже дзеркально повторив попередній камбек «Інтера». Лаутаро Мартінес скоротив відставання вже на 46-й хвилині, а вже за 33 хвилини знову забив, зрівнявши рахунок. Для «Роми» це була перша втрата очок у сезоні, а «Інтер» також залишився без перемоги уперше за чотири стартові тури. Цікаво, що саме ці дві команди очолюють турнірну таблицю Серії А: «Рома» йде першою завдяки різниці «+11», а «Інтер» втратив лідерство, бо має різницю «+8». 

Найкращий старт «Лаціо» в історії

«Лаціо» продовжує свій неймовірний старт сезону. Завдяки перемозі над «Венецією» з рахунком 2:0 римляни мають 13 очок у перших п'яти турах. Це найкращий початок чемпіонату в історії клубу, не в останню чергу завдяки тому, що «Лаціо» досі не зазнав жодної поразки. До того ж «Лаціо» посідає наразі третє місце, поступаючись лідерам лише за різницею м'яів («+5» проти «+8» в «Інтера» та «+11» в «Роми»). 

Однак рахунок не показує, наскільки непростим вийшов цей матч для команди. «Венеція» мала достатньо нагод, а воротар «Лаціо» Христос Мандас провів один із головних матчів зустрічі та ще до перерви відбив пенальті. Після цього римляни вже самі отримали одинадцятиметровий, який реалізував Маттео Дзакканьї, а через дев'ять хвилин Тіджані Нослін забив другий м'яч.

«Монца» нарешті з перемогою 

«Монца» після свого повернення до Серії А все ніяк не змогла здобути перемогу. Але в матчі проти «Сассуоло» команді вдалося змінити перебіг подій.

Після безгольового першого тайму господарі увімкнулися одразу після перерви. Густаво Варела двічі забив протягом 12 хвилин: спочатку на 51-й, а потім на 63-й хвилині з пенальті. «Сассуоло» ж не відпустив суперника без нервів. На 88-й хвилині Василіє Аджич скоротив відставання, а в компенсований час гості були зовсім близькими до нічиєї, але удар Боуї прийняла на себе поперечина. 

Серед інших матчів варто виділити нічию «Болоньї» Артема Довбика проти «Торіно» (1:1), а також упевнені перемоги «Мілана», «Ювентуса» та «Фрозіноне». 

Шостий тур Серії А пройде 10-12 жовтня. 

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Серія А. П'ятий тур

«Монца» – «Сассуоло» 2:1 (0:0)

  • Голи: Варела (51, 63) – Аджич (88)

«Болонья» – «Торіно» 1:1 (1:0)

  • Голи: Бернардескі (14) – Куленович (77)

«Удінезе» – «Кальярі» 0:1 (0:0)

  • Голи: Мальдіні (54)

«Рома» – «Інтер» 2:2 (2:0)

  • Голи: Коне (6, 37) – Мартінес (46, 79)

«Венеція» – «Лаціо» 0:2 (0:0)

  • Голи: Дзакканьї (51), Нослін (60)

«Фіорентина» – «Наполі» 1:1 (0:1)

  • Голи: Хіменес (51) – Гілмор (23)

«Парма» – «Дженоа» 2:1 (1:0)

  • Голи: Ромеро (38), Альмквіст (80) – Осмаїч (70)

«Фрозіноне» – «Комо» 2:0 (2:0)

  • Голи: Кало (14), Квернадзе (45+3)

«Ювентус» – «Аталанта» 2:0 (1:0)

  • Голи: Консейсау (28), Бремер (77)

«Мілан» – «Лечче» 3:0 (1:0)

  • Голи: Пулісік (14), Рабіо (61), Морейра (73)

Турнірна таблиця 

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що четвертий тур італійського чемпіонату подарував несподіванки і драму.  

Теги: Інтер Серія А Лаутаро Мартінес Венеція НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Рома ФК Лаціо

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