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Віцечемпіон Німеччини продовжив контракт із головним тренером

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Віцечемпіон Німеччини продовжив контракт із головним тренером
Ніко Ковач залишиться на «Вестфаленштадіоні»
фото: EFE

Керівництво гранда задоволене співпрацею з фахівцем

Дортмундська «Боруссія» пролонгувала договір із головним тренером команди Ніко Ковачем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Сторони підписали угоду до літа 2029 року. Нові контракти також уклали асистенти керманича «джмелів» – Роберт Ковач і Філіп Тапаловіч. Вони прийшли в «Боруссію» взимку 2025-го, коли дортмундці перебували аж на 11-й сходинці в Бундеслізі.

У той сезон Ковач-старший зумів потрапити з новими підопічними до Ліги чемпіонів із четвертого місця. Натомість на другий рік «джмелі» піднялися на другу позицію у чемпіонаті Німеччини. Також торік «Боруссія» Д дійшла до чвертьфіналів Ліги чемпіонів і Клубного чемпіонату світу.

У новій кампанії джмелі стартували з чотирьох перемог у п'яти турах. Наразі дортмундці ділять лідерство в Бундеслізі з «Фрайбургом» (по 13 очок). Окрім того, «Боруссія» програла матч за Суперкубок Німеччини, здолала стартовий раунд Кубка Німеччини та перемогла іспанський «Вільярреал» (3:2) у першому турі основного раунду Ліги чемпіонів.

Ніко Ковач розпочав тренерську кар'єру в 2013 році з молодіжної збірної Хорватії. Пізніше він тренував національну команду батьківщини, франкфуртський «Айнтрахт», мюнхенську «Баварію», французький «Монако» та німецький «Вольфсбург». Він виграв чемпіонат, два Кубки та Суперкубок Німеччини.

До слова, раніше «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Перед цим мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала «Боруссія» Д.

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Теги: Ніко Ковач Бундесліга ФК Боруссія (Дортмунд) футбол

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