Екскерманич збірної України сформував тренерський штаб у «Кривбасі»

Олександр Петраков (третій праворуч) визначився з помічниками

Фахівець вперше взявся працювати в елітному дивізіоні

Олександр Петраков завершив формування тренерського штабу після призначення в криворізький «Кривбас». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Роботу з «рудокопами» продовжать тренери Олександр Купальний, Андрій Буличев і В'ячеслав Рябов. Новий керманич криворіжців також запросив колишнього півзахисника збірної України Сергія Попова. Також Петраков забрав під своє крило тренера команди U-21 «червоно-білих» Романа Дебелка.

Новий тренер дебютував на чолі криворіжців у неділю. «Кривбас» на виїзді розписав нічию з чернівецькою «Буковиною» (0:0). Наразі команда залишається в зоні вильоту Прем'єр-ліги, маючи в активі шість очок.

Найближчими днями на підопічних Петракова чекають два поєдинки. Криворіжці 29 жовтня позмагаються з луганською «Зорею» за путівку в чвертьфінал Кубка України. Натомість 2 листопада «Кривбас» прийме київське «Динамо» в УПЛ.

До слова, донецький «Шахтар» упевнено здолав «Динамо» в 1/8 фіналу Кубка України. Голи оформили нападник Мендоза, хавбек Ізакі та вінгер Аліссон. Столичний гранд грав у меншості з першого тайму.

Нагадаємо, київський «Лівий Берег» програв «Вересу» з Рівного в 1/8 фіналу Кубка України. Долю поєдинку вирішив один забитий м'яч. Переможний гол оформив вінгер Веслі.