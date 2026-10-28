«Металіст» сенсаційно вибив срібного призера Прем'єр-ліги з Кубка України

Віцечемпіон України несподівано завершив виступи в національному турнірі

Черкаський ЛНЗ поступився харківському «Металісту» (0:1) в 1/8 фіналу Кубка України. Про це повідомляє «Главком».

Попри різний статус команд, «насінники» не змогли впоратися із середняком Першої ліги. Підопічні Віталія Пономарьова володіли ініціативою, але не реалізували моменти. Зрештою, долю поєдинку вирішив один м'яч.

Харків'яни скористалися своїм шансом під завісу поєдинку. Допоміг «Металісту» стандарт – штрафний перед карною зоною черкасців. До м'яча підійшов Кайдалов і класним ударом перекинув «стінку» з футболістів ЛНЗ.

У фінальні хвилини «насінники» влаштували штурм воріт гостей. Пішов атакувати навіть воротар черкасців Ледвій. Та бодай перевести матч у серію пенальті ЛНЗ так і не зумів, тож першоліговий колектив вирушив у чвертьфінал турніру.

Кубок України. 1/8 фіналу

ЛНЗ – «Металіст» – 0:1

Гол: Кайдалов, 81

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До слова, донецький «Шахтар» упевнено здолав «Динамо» з Києва в 1/8 фіналу Кубка України. Голи оформили нападник Мендоза, хавбек Ізакі та вінгер Аліссон. Столичний гранд грав у меншості з першого тайму.

Нагадаємо, київський «Лівий Берег» програв «Вересу» з Рівного в 1/8 фіналу Кубка України. Долю поєдинку вирішив один забитий м'яч. Переможний гол оформив вінгер Веслі.