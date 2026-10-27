«Зоря» після сенсації з «Шахтарем» забрала обидві призи Прем'єр-ліги

Середняк змагань відібрав очки в чемпіона України

Представники луганської «Зорі» отримали нагороди найкращим гравцю і тренеру 10-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Воротар «чорно-білих» Олександр Сапутін став найкращим футболістом звітного туру. Він упевненою грою доклався до нічиєї проти донецького «Шахтаря» (0:0). Голкіпер виконав чотири сейви після ударів «гірників».

Тим часом Віктор Скрипник – найкращий тренер 10-го туру. Його підопічні продовжили серію без поразок до трьох поєдинків. «Зоря» йде сьомою у турнірній таблиці УПЛ (15 очок).

Кого випередили Олександр Сапутін і Віктор Скрипник

Оглядачі Прем'єр-ліги, зокрема з «Главкома», розділилися в симпатіях. Воротар луганського колективу лише трохи випередив півзахисника ковалівського «Колоса» Антона Салабая. До чільної п'ятірки також потрапили оборонець житомирського «Полісся» Борис Крушинський, хавбек київського «Динамо» Микола Михайленко та оборонець «Зорі» Богдан Кушніренко.

Натомість Скрипник обійшов керманича «Харкова» Младена Бартуловіча та головного тренера «Колоса» Руслана Костишина. Обидва оформили перемоги в звітному турі. Зокрема, харків'яни здолали кам'янець-подільський «Епіцентр» (2:1), а «хлібороби» переграли рівненський «Верес» (2:0).

Символічна збірна 10-го туру

До команди найкращих представників делегували п'ять клубів. «Харків» відрядив аж трьох представників, а «Зоря», житомирське «Полісся» і «Колос» – по два.

Символічна збірна туру в УПЛ (схема 4-3-3): Сапутін – Крупський, Джордан, Кушніренко, Крушинський – Кастільйо, Михайленко, Станковскі – Гаджиєв, Краснопір, Салабай.

До слова, луганська «Зоря» відібрала очки в «Шахтаря» з Донецька в УПЛ. Команди обійшлися без голів. «Гірники» втратили одноосібне лідерство в дивізіоні.

Нагадаємо, житомирське «Полісся» вдома розгромило «Оболонь» з Києва в Прем'єр-лізі. Забиті м'ячі оформили вінгер Андраде, форвард Краснопір і півзахисник Велетень. Житомиряни наздогнали «Шахтар» нагорі УПЛ.