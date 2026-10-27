Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

«Зоря» після сенсації з «Шахтарем» забрала обидві призи Прем'єр-ліги

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Зоря» після сенсації з «Шахтарем» забрала обидві призи Прем'єр-ліги
Віктор Скрипник отримав визнання експертів
фото: ФК «Зоря»

Середняк змагань відібрав очки в чемпіона України

Представники луганської «Зорі» отримали нагороди найкращим гравцю і тренеру 10-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Воротар «чорно-білих» Олександр Сапутін став найкращим футболістом звітного туру. Він упевненою грою доклався до нічиєї проти донецького «Шахтаря» (0:0). Голкіпер виконав чотири сейви після ударів «гірників».

Тим часом Віктор Скрипник – найкращий тренер 10-го туру. Його підопічні продовжили серію без поразок до трьох поєдинків. «Зоря» йде сьомою у турнірній таблиці УПЛ (15 очок).

Кого випередили Олександр Сапутін і Віктор Скрипник

Оглядачі Прем'єр-ліги, зокрема з «Главкома», розділилися в симпатіях. Воротар луганського колективу лише трохи випередив півзахисника ковалівського «Колоса» Антона Салабая. До чільної п'ятірки також потрапили оборонець житомирського «Полісся» Борис Крушинський, хавбек київського «Динамо» Микола Михайленко та оборонець «Зорі» Богдан Кушніренко.

Натомість Скрипник обійшов керманича «Харкова» Младена Бартуловіча та головного тренера «Колоса» Руслана Костишина. Обидва оформили перемоги в звітному турі. Зокрема, харків'яни здолали кам'янець-подільський «Епіцентр» (2:1), а «хлібороби» переграли рівненський «Верес» (2:0).

Символічна збірна 10-го туру

До команди найкращих представників делегували п'ять клубів. «Харків» відрядив аж трьох представників, а «Зоря», житомирське «Полісся» і «Колос» – по два.

Символічна збірна туру в УПЛ (схема 4-3-3): Сапутін – Крупський, Джордан, Кушніренко, Крушинський – Кастільйо, Михайленко, Станковскі – Гаджиєв, Краснопір, Салабай.

До слова, луганська «Зоря» відібрала очки в «Шахтаря» з Донецька в УПЛ. Команди обійшлися без голів. «Гірники» втратили одноосібне лідерство в дивізіоні.

Нагадаємо, житомирське «Полісся» вдома розгромило «Оболонь» з Києва в Прем'єр-лізі. Забиті м'ячі оформили вінгер Андраде, форвард Краснопір і півзахисник Велетень. Житомиряни наздогнали «Шахтар» нагорі УПЛ.

Читайте також:

Теги: футбол УПЛ Віктор Скрипник ФК «Зоря»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суперники обійшлися без голів
Петраков дебютував у «Кривбасі» нічиєю проти «Буковини» в Прем'єр-лізі
25 жовтня, 16:15
«Леви» взяли очко вдесятьох
«Чорноморець» у більшості не дотиснув «Карпати» в Прем'єр-лізі
25 жовтня, 15:00
«Полісся» збільшило свою домашню гольову серію в УПЛ до 15 матчів
«Полісся» розгромило «Оболонь» у грі Прем'єр-ліги
23 жовтня, 16:35
Сергій Попов змінив столицю на Кривий Ріг
Петраков забрав у «Кривбас» із «Динамо» ексхавбека збірної України
Вчора, 13:52
Іван Петряк зазнав жахливої травми
Колишній вінгер «Шахтаря» після моторошної травми прийняв дует із «Динамо» в лікарні
25 жовтня, 21:44
Гра з київським клубом для Івана Петряка завершилася складним пошкодженням
«Ушкодження кісткової частини черепа». Гравець «Кудрівки» зазнав важкої травми у грі з «Динамо»
23 жовтня, 16:51
Кияни забили три голи у ворота «Кудрівки»
Успішний дебют Кендзьорека: «Динамо» у напруженому матчі здолало «Кудрівку»
23 жовтня, 16:25
Після нічиєї з «Зорею» «Шахтар» опустився на друге місце УПЛ
«Зоря» сенсаційно відібрала очки у «Шахтаря» в донбаському дербі в УПЛ
24 жовтня, 20:56
Ігор Краснопір оформив перший хет-трик у кар'єрі
«Полісся» після вольової перемоги над «Динамо» отримало нагороди Прем'єр-ліги
21 жовтня, 15:53

Футбол

Кейн потрапив у клуб унікальних володарів «Золотого м'яча»
Кейн потрапив у клуб унікальних володарів «Золотого м'яча»
«Зоря» після сенсації з «Шахтарем» забрала обидві призи Прем'єр-ліги
«Зоря» після сенсації з «Шахтарем» забрала обидві призи Прем'єр-ліги
«Шахтар» – «Динамо»: де дивитися гру 1/8 фіналу Кубка України
«Шахтар» – «Динамо»: де дивитися гру 1/8 фіналу Кубка України
Неймар опинився під загрозою дискваліфікації до кінця сезону
Неймар опинився під загрозою дискваліфікації до кінця сезону
«Дії, які ображають національні почуття». Китайські компанії припинили співпрацю з Кіліаном Мбаппе
«Дії, які ображають національні почуття». Китайські компанії припинили співпрацю з Кіліаном Мбаппе
«Шахтар» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Кубка України
«Шахтар» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Кубка України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 жовтня: ситуація на фронті
161K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 жовтня 2026
142K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
107K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
69K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
25 жовтня, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
25 жовтня, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
25 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua