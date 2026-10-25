Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Найменш результативний тиждень сезону: результати десятого туру УПЛ 2026/27

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Найменш результативний тиждень сезону: результати десятого туру УПЛ 2026/27
«Кривбас» провів перший матч в УПЛ після зміни головного тренера
фото: ФК «Кривбас»

Половина матчів завершилася без забитих м'ячів

Підійшов до завершення десятий тур Української Прем'єр-ліги. Про головні події ігрового тижня в цьому огляді повідомляє «Главком».

«Полісся» повернуло собі лідерство в УПЛ

«Полісся» скористалося осічкою «Шахтаря» та повернулося на перше місце в чемпіонаті України. Сталося це після того, як житомирці впевнено перемогли «Оболонь» із рахунком 3:0. Господарі відкрили рахунок на дев'ятій хвилині завдяки голу Леандру Андраде. Після перерви Краснопір на 59-й хвилині подвоїв перевагу житомирців, а Велетень на 70-й встановив остаточний рахунок. 

Оскільки в цьому турі донеччани не змогли забити «Зорі» й завершили зустріч нульовою нічиєю, обидві команди набрали по 25 очок. Однак «Полісся» випередило конкурента в турнірній таблиці завдяки особистим зустрічам і знову опинилося на вершині таблиці. 

Петраков дебютував в УПЛ із нульовою нічиєю

Олександр Петраков провів перший матч на чолі «Кривбаса» в чемпіонаті України. Дебютним суперником команди під керівництвом нового тренера стала «Буковина», а сама зустріч завершилася без забитих м'ячів (0:0), бо жодна зі сторін не змогла реалізувати свої нагоди.

Однак більш важливим стало те, що Петраков повернувся до тренерської діяльності в українському футболі. Екснаставник збірної востаннє грав на подібному рівні у 2005 році, коли очолював київське «Динамо», однак з того часу він був активно залучений саме у систему національних команд, а не клубів. 

Десятий тур УПЛ виявився малорезультативним

Десятий тур чемпіонату України запам'ятався великою кількістю матчів без забитих м'ячів. Одразу чотири зустрічі завершилися з рахунком 0:0: «Лівий Берег» зіграв унічию з ЛНЗ, «Шахтар» не зміг перемогти «Зорю», «Буковина» розійшлася миром із «Кривбасом», а «Чорноморець» та «Карпати» також не потішили глядачів голами.

Загалом у восьми матчах туру команди забили лише 12 м'ячів, що стало одним з найменш результативних турів сезону. Востаннє настільки мала кількість м'ячів була забита у 14-му турі УПЛ сезону 2025/2026, коли команди відзначилися 11 голами. 

Наступний тур УПЛ почнеться 30 жовтня. З усіма результатами десятого ігрового тижня можна ознайомитися нижче. 

Читайте також: Календар матчів УПЛ сезону 2026/27

Українська Прем'єр-ліга 2026/27. Десятий тур

«Полісся» – «Оболонь» 3:0 (1:0)

  • Голи: Леандру Андраде (9), Краснопір (59), Велетень (70)

«Верес» – «Колос» 0:2 (0:1)

  • Голи: Салабай (14), Станковскі (53)

«Динамо» – «Кудрівка» 3:1 (1:0)

  • Голи: Векляк (автогол, 28), Михайленко (46), Піхальонок (79) – Михавко (автогол, 67)

«Лівий Берег» – ЛНЗ 0:0 (0:0)

«Епіцентр» – «Харків» 1:2 (0:0)

  • Голи: Козак (65) – Гаджиєв (48), Кастільйо (90+2)

«Шахтар» – «Зоря» 0:0 (0:0)

«Буковина» – «Кривбас» 0:0 (0:0)

«Чорноморець» – «Карпати» 0:0 (0:0)

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що минулого тижня шокуючий хет-трик Краснопіра став причиною для гучної тренерської відставки.  

Читайте також:

Теги: Олександр Петраков футбол УПЛ ФК «Полісся» ФК «Шахтар» ФК «Зоря» ФК «Буковина» ФК «Кривбас»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роберто Де Дзербі намагається покращити мікроклімат
Екстренер «Шахтаря» Де Дзербі пішов на радикальний крок у «Тоттенгемі»
19 жовтня, 16:16
Єгор Ярмолюк залишив команду в меншості
Легіонер збірної України отримав червону картку за удар футболіста «Ліверпуля»
17 жовтня, 18:29
Джанлука Престіанні був найкращим на полі
«Бенфіка» Трубіна та Судакова розгромила «Селтік» у Лізі Європи
15 жовтня, 23:51
Ілля Забарний на передматчевому тренуванні
Забарний вперше в сезоні потрапив до старту ПСЖ у чемпіонаті Франції
10 жовтня, 21:40
Шанувальники «бджіл» пішли на радикальний крок
Розгнівані футбольні фанати зірвали матч чемпіонату Іспанії
10 жовтня, 17:07
Арда Туран став претендентом на вакантну посаду
Тренер «Шахтаря» очолить збірну Туреччини – джерело
9 жовтня, 20:51
Мілош Керкез (у центрі) швидко опинився на землі після спалаху емоцій
Батько зірки «Ліверпуля» зганьбився дописом про бійку Циганкова під російську пісню
29 вересня, 10:30
Пабло Освальдо бореться за життя в Аргентині
Ексфорвард збірної Італії опинився в реанімації у важкому стані
26 вересня, 18:30
Саньоль очолював збірну Грузії з лютого 2021 року
Ліга націй: Грузія змінила головного тренера перед грою з Україною
26 вересня, 13:04

Футбол

«Барселона» – «Реал»: українські голкіпери Лунін та Волошин переписали історію Ель Класіко
«Барселона» – «Реал»: українські голкіпери Лунін та Волошин переписали історію Ель Класіко
«Манчестер Юнайтед» показав найгірший за 40 років старт сезону
«Манчестер Юнайтед» показав найгірший за 40 років старт сезону
Найменш результативний тиждень сезону: результати десятого туру УПЛ 2026/27
Найменш результативний тиждень сезону: результати десятого туру УПЛ 2026/27
«Барселона» – «Реал»: Ель Класіко завдяки українцям ввійшло в історію ще до старту
«Барселона» – «Реал»: Ель Класіко завдяки українцям ввійшло в історію ще до старту
Петраков дебютував у «Кривбасі» нічиєю проти «Буковини» в Прем'єр-лізі
Петраков дебютував у «Кривбасі» нічиєю проти «Буковини» в Прем'єр-лізі
Де Дзербі встановив нетиповий тренерський рекорд у чемпіонаті Англії
Де Дзербі встановив нетиповий тренерський рекорд у чемпіонаті Англії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2026
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
93K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
60K
Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі

Новини

Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Сьогодні, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
Сьогодні, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
Вчора, 09:30
Дмитрівська поминальна субота 2026: дата, традиції та що потрібно робити цього дня
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua