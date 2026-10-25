Найменш результативний тиждень сезону: результати десятого туру УПЛ 2026/27

«Кривбас» провів перший матч в УПЛ після зміни головного тренера

Половина матчів завершилася без забитих м'ячів

Підійшов до завершення десятий тур Української Прем'єр-ліги. Про головні події ігрового тижня в цьому огляді повідомляє «Главком».

«Полісся» повернуло собі лідерство в УПЛ

«Полісся» скористалося осічкою «Шахтаря» та повернулося на перше місце в чемпіонаті України. Сталося це після того, як житомирці впевнено перемогли «Оболонь» із рахунком 3:0. Господарі відкрили рахунок на дев'ятій хвилині завдяки голу Леандру Андраде. Після перерви Краснопір на 59-й хвилині подвоїв перевагу житомирців, а Велетень на 70-й встановив остаточний рахунок.

Оскільки в цьому турі донеччани не змогли забити «Зорі» й завершили зустріч нульовою нічиєю, обидві команди набрали по 25 очок. Однак «Полісся» випередило конкурента в турнірній таблиці завдяки особистим зустрічам і знову опинилося на вершині таблиці.

Петраков дебютував в УПЛ із нульовою нічиєю

Олександр Петраков провів перший матч на чолі «Кривбаса» в чемпіонаті України. Дебютним суперником команди під керівництвом нового тренера стала «Буковина», а сама зустріч завершилася без забитих м'ячів (0:0), бо жодна зі сторін не змогла реалізувати свої нагоди.

Однак більш важливим стало те, що Петраков повернувся до тренерської діяльності в українському футболі. Екснаставник збірної востаннє грав на подібному рівні у 2005 році, коли очолював київське «Динамо», однак з того часу він був активно залучений саме у систему національних команд, а не клубів.

Десятий тур УПЛ виявився малорезультативним

Десятий тур чемпіонату України запам'ятався великою кількістю матчів без забитих м'ячів. Одразу чотири зустрічі завершилися з рахунком 0:0: «Лівий Берег» зіграв унічию з ЛНЗ, «Шахтар» не зміг перемогти «Зорю», «Буковина» розійшлася миром із «Кривбасом», а «Чорноморець» та «Карпати» також не потішили глядачів голами.

Загалом у восьми матчах туру команди забили лише 12 м'ячів, що стало одним з найменш результативних турів сезону. Востаннє настільки мала кількість м'ячів була забита у 14-му турі УПЛ сезону 2025/2026, коли команди відзначилися 11 голами.

Наступний тур УПЛ почнеться 30 жовтня. З усіма результатами десятого ігрового тижня можна ознайомитися нижче.

Українська Прем'єр-ліга 2026/27. Десятий тур

Голи: Леандру Андраде (9), Краснопір (59), Велетень (70)

«Верес» – «Колос» 0:2 (0:1)

Голи: Салабай (14), Станковскі (53)

«Динамо» – «Кудрівка» 3:1 (1:0)

Голи: Векляк (автогол, 28), Михайленко (46), Піхальонок (79) – Михавко (автогол, 67)

«Лівий Берег» – ЛНЗ 0:0 (0:0)

«Епіцентр» – «Харків» 1:2 (0:0)

Голи: Козак (65) – Гаджиєв (48), Кастільйо (90+2)

Турнірна таблиця

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Нагадаємо, що минулого тижня шокуючий хет-трик Краснопіра став причиною для гучної тренерської відставки.