Найкращий бомбардир Прем'єр-ліги відреагував на дебют у збірній України

Форвард провів майже півгодини проти Угорщини

Нападник житомирського «Полісся» Ігор Краснопір поділився емоціями від першого поєдинку в національній команді України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсмена.

Матч проти збірної Угорщини (1:0) форвард розпочав на лаві запасних. На полі він з'явився у середині другого тайму. На 66-й хвилині Краснопір замінив Данила Сікана.

«Неймовірна честь та гордість. Протягом останнього часу я завжди кажу собі, я можу програти в багатьох аспектах на футбольному полі, тактичних, швидкісних, силових. Але я ніколи не можу програти в бажанні, самовіддачі та у боротьбі до останньої хвилини, бо це єдине, що я можу контролювати та що залежить від мене», – написав нападник.

Українець вдячний Богові за кар'єрний момент, у якому зараз перебуває. Він також подякував близьким і шанувальникам футболу за підтримку. За словами Краснопіра, дебют став особливим моментом, що «залишиться назавжди» з ним.

До слова, напередодні Україна переграла збірну Угорщини на старті Ліги націй. Переможний гол оформив форвард Сікан. Поєдинок «синьо-жовті» завершили в меншості через вилучення вінгера Назаренка.

Нагадаємо, півзахисник Шах оформив хет-трик у чемпіонаті Польщі. До трьох голів українець додав дві результативні передачі. Гданська «Лехія» хавбека здобула четверту перемогу в Першому дивізіоні.