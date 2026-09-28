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Грузія – Україна. Прогноз і анонс на матч Ліги націй

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Грузія – Україна. Прогноз і анонс на матч Ліги націй
Підопічні Андреа Мальдери переможно розпочали турнір
фото: УАФ

«Синьо-жовті» зіграють другий виїзний поєдинок поспіль

Сьогодні, 28 вересня 2026 року, національна команда Грузії на стадіоні «Динамо-Арена» імені Боріса Пайчадзе зустрінеться зі збірною України в рамках Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Грузія – Україна

Лідером симпатій на 10:44 28 вересня стали «синьо-жовті», вважають фахівці GGBET. На потенційну звитягу кавказької збірної запропоновано коефіцієнт 3,52. Зате на ймовірну перемогу підопічних Андреа Мальдери виставлено кеф 1,68. На підсумкову нічию закладено бал 4,33. Тим часом розгром від збірної України (3:0) оцінено коефіцієнтом 9,88. Натомість на тотал більше 3,0 запропоновано кеф 3,46.

Передматчевий стан команд

Збірна Грузії стартувала в турнірі з домашньої поразки. Минулої п'ятниці хрестоносці поступилися Північній Ірландії (0:1). Нападник Кварацхелія не реалізував одинадцятиметровий. Після поєдинку Віллі Саньйоля на посаді керманича національної команди змінив Рамаз Сванадзе.

Тим часом збірна України здобула виїзну перемогу над Угорщиною (1:0). Переможний м'яч оформив форвард Сікан. Натомість вінгер Назаренко під завісу поєдинку отримав червону картку та пропустить прийдешній матч.

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Ліга націй знову збирає українців перед екранами, адже попереду важливі матчі для нашої української футбольної збірної! Будь поруч із синьо-жовтими у боротьбі за важливі очки. Вболівай із GGBET.

Історія очних зустрічей

Збірна Грузії жодного разу не перемогла «синьо-жовтих». До свого активу «хрестоносці» можуть зарахувати лише чотири нічиї. Натомість національна команда України здобула сім перемог.

Востаннє шляхи суперників перетиналися в попередньому сезоні Ліги націй. Тоді українці здобули домашню перемогу завдяки голу вінгера Мудрика. Натомість на виїзді «синьо-жовті» розписали нічию (1:1). Забивали лише грузинські футболісти – оборонець Квірквелія у власні ворота, а нападник Мікаутадзе засмутив голкіпера Трубіна.

Де дивитися матч Грузія – Україна

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 19:00 за київським часом на каналах «Megogo Футбол 1» та «Megogo Спорт».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Ліга націй

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