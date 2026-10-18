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Ілля Забарний висловився про те, чи заслугову Усман Дембеле виграти «Золотий м'яч»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Ілля Забарний висловився про те, чи заслугову Усман Дембеле виграти «Золотий м'яч»
Попереднім клубом українця був «Борнмут»
фото: Instagram Іллі Забарного

Ілля Забарний захищає кольори «ПСЖ» з літа 2025 року

Український захисник «ПСЖ» Ілля Забарний ропзовів, и заслуговає його партнер по команді Усман дембеле завоювати «Золотий м'яч-2026». Про це повідомляє «Главком».

«Безумовно, так. У нас тут багато гравців, які заслуговують на нього. Усман – один із них. Я хотів би побачити, як наші хлопці виграють «Золотий м’яч», адже вони на це заслуговують», – сказав Забарний.

Усман Дембеле у минулому сезоні зіграв 40 матчів, у яких встиг відзначитись 20 голами та 11 результативними передачами. Разом з «ПСЖ» француз завоював Лігу 1 та Лігу чемпіонів 2025/26. На Чемпіонаті світу Франція з дембеле дісталась півфіналу де поступилась Іспанії, а грі за третє мсце сильнішою виявилась Англія.

Усман Дембеле  чинним володарем «Золотого м'яча».

Ілля Забарний у поточному сезоні провів п'ять матчів та забив один гол. Сталось це у поєдинку зі «Страсбургом», який парижани виграли з рахунком 3:1.

«ПСЖ» наразі є лідером турнірної таблиці Ліги 1: в активі команди Луїса Енріке 14 балів.

До слова, «Шахтар» напіврезервним складом здолав «Колос» у Прем'єр-лізі – гірники залишаються лідером турнірної таблиці УПЛ.

Раніше «Кудрівка» сенсаційно розгромила «Буковину» у поєдинку УПЛ.

Теги: Усман Дембеле Ілля Забарний ФК Парі Сен-Жермен футбол

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