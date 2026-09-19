Пішов з життя легендарний італійський футболіст Сандро Маццола

У складі збірної Італії Маццола провів 70 матчів та забив 22 голи

У складі «Інтера» Маццола двічі виграв Кубок європейських чемпіонів та Міжконтинентальний кубок

Легендарний італійський футболіст Сандро Маццола помер на 84-му році життя. Про це інформує «Главком» з посиланням на пресслужба «Інтера».

Причина смерті Маццоли наразі не повідомляється.

У складі «Інтера» гравець двічі виграв Кубок європейських чемпіонів та Міжконтинентальний кубок та чотири рази ставав чемпіоном Італії. Варто зазначити, що Маццола всю кар'єру провів у складі міланського клубу.

У складі збірної Італії Маццола провів 70 матчів та забив 22 голи. Він тричі виступав на чемпіонатах світу та є срібним призером турніру 1970 року. У 1968 році Маццола став чемпіоном Європи з футболу у складі збірної Італії.

Після завершення кар'єри легендарний гравець працював спортивним коментатором.

Нагадаємо, на фронті загинув колишній український волейболіст Любомир Бонк. Йому було 36 років.

Захисник загинув 7 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу Слов’янська (Донецька область). Любомир Бонк отримав смертельні поранення внаслідок удару реактивної системи залпового вогню. Понад місяць військовослужбовець вважався зниклим безвісти.

Бонк мав звання лейтенанта та обіймав посаду командира роти безпілотних авіаційних комплексів механізованого батальйону.

Любомир із дитинства займався волейболом. У сезоні 2018/19 він захищав кольори тернопільської команди «Поліція охорони», яка виступала у Вищій лізі чемпіонату України. Бонк грав на позиції догравальника.