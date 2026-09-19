«Динамо» з пізніми голами дотиснуло «Зорю» в Прем'єр-лізі

Столичний гранд оформив непросту перемогу в номінально виїзному поєдинку

Луганська «Зоря» поступилася київському «Динамо» (0:2) в 7-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Перші гострі моменти в поєдинку змарнувала команда Віктора Скрипника. Попара після штрафного луганців головою відправив м'яч над воротами. А згодом Слесар розім'яв Бущана низовим ударом після зміщення з флангу.

Далі епіцентр подій змістився до центру поля. «Біло-сині» більше контролювали м'яч, але до небезпеки біля воріт Сапутіна справа в першому таймі фактично не дійшла. Натомість «Зоря» могла відкрити рахунок після пострілу Попари з лінії штрафного, але «Динамо» підстрахував каркас воріт.

Столичний гранд додав у другому таймі. Спершу Пономаренко не переграв голкіпера з меж штрафного. Згодом Сапутін парирував у ближньому куті удар Лонвейка. А ще один випад сурінамця завершився пострілом повз ворота.

У складі «Зорі» активним був новачок Жерсон. Скандальний люксембуржець для початку перевірив Бущана дальнім ударом. Згодом нападник розважив публіку серією ефектних фінтів на фланзі та в чужому штрафному.

Та фінальне слово було за «Динамо», що забило двічі у вирішальні 10 хвилин. Для початку Бражко зіграв на підбиранні та гарматним пострілом поцілив у «дев'ятку» воріт луганців. А ледь не в наступній атаці після передачі Піхальонка з глибини Волошин відкинув на Пономаренка, який класно розібрався з кіпером.

Завдяки перемозі «Динамо» повернулося на четверте місце в УПЛ. Кияни набрали 13 очок. «Зоря» залишається в середині турнірної таблиці (вісім пунктів).

Українська Прем'єр-ліга. Сьомий тур

«Зоря» – «Динамо» – 0:2

Голи: Бражко, 83, Пономаренко, 86

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До слова, житомирське «Полісся» мінімально переграло «Кривбас» із Кривого Рогу в Прем'єр-лізі. Переможний м'яч оформив форвард Краснопір. «Поліські вовки» здобули чотири перемоги поспіль.

Нагадаємо, київська «Оболонь» вирвала нічию з «Чорноморцем» із Одеси з голом воротаря. Кіпер Федорівський відзначився у доданий арбітром час. Допоміг «пивоварам» стандарт.