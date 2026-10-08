Граніт Джака отримав серйозний штраф за підробку Covid-сертифікату

Граніт Джака провів 152 матчі у складі збірної Швейцарії

Півзахисник «Сандерленда» Граніт Джака розповів, що отримав штраф у розмірі 150 тисяч франків за підробення covid-сертифікату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram футболіста.

«Кілька тижнів тому я особисто висловився і сказав, що беру на себе відповідальність за своє рішення. Я дотримуюся цієї позиції.

Після того, як я дав свідчення в прокуратурі, тепер є її рішення. За отримання неправдивого документа мене засудили до умовного грошового штрафу в розмірі 50 добових ставок по 3000 франків з випробувальним терміном у два роки. Це означає: покарання не буде виконано, якщо протягом цього часу я не вчиню жодних правопорушень. Судові витрати я вже сплатив.

Я приймаю це рішення і беру на себе відповідальність. Дякую за численні повідомлення з підтримкою, які я отримав протягом останніх тижнів. Вони багато для мене значать», – написав Джака.

Граніт Джака є капітаном збірної Швейцарії. У нещодавніх матчах Ліги націй хавбек не опопміг своїй національній команді, втім і без нього швейцарці здобули чотири перемоги у чотирьох матчах

Турнірна таблиця групи В1 Ліги націй

фото: SofaScore

До слова, у клубі Першої ліги ЮКСА виникла заборгованість перед футболістами та персоналом.

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