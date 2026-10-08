Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Граніт Джака отримав серйозний штраф за підробку Covid-сертифікату

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
Граніт Джака отримав серйозний штраф за підробку Covid-сертифікату
Швейцарець розпочав другий сезон у складі «Сандерленда»
фото: Instagram Граніта Джаки

Граніт Джака провів 152 матчі у складі збірної Швейцарії

Півзахисник «Сандерленда» Граніт Джака розповів, що отримав штраф у розмірі 150 тисяч франків за підробення covid-сертифікату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram футболіста.

«Кілька тижнів тому я особисто висловився і сказав, що беру на себе відповідальність за своє рішення. Я дотримуюся цієї позиції.

Після того, як я дав свідчення в прокуратурі, тепер є її рішення. За отримання неправдивого документа мене засудили до умовного грошового штрафу в розмірі 50 добових ставок по 3000 франків з випробувальним терміном у два роки. Це означає: покарання не буде виконано, якщо протягом цього часу я не вчиню жодних правопорушень. Судові витрати я вже сплатив.

Я приймаю це рішення і беру на себе відповідальність. Дякую за численні повідомлення з підтримкою, які я отримав протягом останніх тижнів. Вони багато для мене значать», – написав Джака.

Граніт Джака є капітаном збірної Швейцарії. У нещодавніх матчах Ліги націй хавбек не опопміг своїй національній команді, втім і без нього швейцарці здобули чотири перемоги у чотирьох матчах

Турнірна таблиця групи В1 Ліги націй

Граніт Джака отримав серйозний штраф за підробку Covid-сертифікату фото 1
фото: SofaScore

До слова, у клубі Першої ліги ЮКСА виникла заборгованість перед футболістами та персоналом.

Нагадаємо, що жіноча збірна України з футзалу з рахунком 10:1 знищила Бельгію у матчі кваліфікації Євро-2027.

Раніше «Шахтар» та «ПСЖ» націлились на 18-річного півзахисника «Палмейраса» Луїса Пачеко.

Теги: АПЛ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мікель Артета розпочав восьмий сезон в якості головного тренера аглійського клубу
Мікель Артета продовжив контракт з «Арсеналом»
Вчора, 14:37
Алекс Скотт повернувся додому
Дебютант збірної Англії вибув із обойми перед матчем Ліги націй
5 жовтня, 14:44
З 2022 року склад містян захищає Ерлінг Голанд
«Манчестер Сіті» визнано винним у порушеннях правил ФФП – джерело
25 вересня, 17:28
Кай Гаверц опинився в лазареті
Збірна Німеччини втратила зірку чемпіонату Англії на прийдешні матчі Ліги націй
25 вересня, 13:41
Угода швейцарця з «Челсі» розрахована до літа 2028 року
Лідер збірної Швейцарії Джака підробив Covid-сертифікат – гравець пропустить матчі Ліги націй
21 вересня, 18:20
Майкл Каррік зберіг довіру спортивного директора
«Манчестер Юнайтед» ухвалив рішення щодо майбутнього головного тренера
19 вересня, 16:46
Тодд Боелі покинув «Стемфорд Брідж»
Керівник «Челсі» продав свою частку акцій клубу
17 вересня, 14:17
Єгор Ярмолюк віддав другий асист у сезоні
«Брентфорд» з асистом Ярмолюка видав результативний матч в АПЛ
12 вересня, 19:02
Новачок «Галл Сіті» потрапив у неприємну ситуацію
Гравець клубу АПЛ потрапив в ДТП – відомий стан гравця
11 вересня, 15:42

Футбол

Граніт Джака отримав серйозний штраф за підробку Covid-сертифікату
Граніт Джака отримав серйозний штраф за підробку Covid-сертифікату
Експромоутер Усика Красюк висловився про потенційний бій українця з Вайлдером
Експромоутер Усика Красюк висловився про потенційний бій українця з Вайлдером
Футболісти КНДР обурили стадіон витівкою перед матчем з Японією
Футболісти КНДР обурили стадіон витівкою перед матчем з Японією
Капітану збірної з футболу Південної Кореї загрожує армія через коментар після матчу
Капітану збірної з футболу Південної Кореї загрожує армія через коментар після матчу
Александер Чеферін балотуватиметься на посаду президента УЄФА
Александер Чеферін балотуватиметься на посаду президента УЄФА
У клубі Першої ліги виникла заборгованість перед футболістами та персоналом
У клубі Першої ліги виникла заборгованість перед футболістами та персоналом

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 жовтня 2026
103K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
98K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
77K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua