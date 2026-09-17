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Керівник «Челсі» продав свою частку акцій клубу

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Керівник «Челсі» продав свою частку акцій клубу
Тодд Боелі покинув «Стемфорд Брідж»
фото: EFE

Очільник правління попрощався зі столичним грандом

Американський бізнесмен Тодд Боелі вийшов зі складу акціонерів лондонського «Челсі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Компанія Сlearlake Capital викупила частки голови ради директорів та його партнера Марка Волтера. Їм належало 26 % акцій «синіх». Орієнтовна вартість угоди становить 1 млрд фунтів.

Тепер Сlearlake Capital фактично взяла «Челсі» під повний контроль. Раніше компанії належали 60 % акцій. Тепер же інші акціонери втратили можливість блокування рішень мажоритарного акціонера.

Паралельно з продажем власної частки Боелі покинув крісло голови ради директорів «синіх». На цій посаді американець перебував із весни 2022 року. Тоді російський олігарх Роман Абрамовіч продав «Челсі» за 4,25 млрд фунтів.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Челсі АПЛ

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