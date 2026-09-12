«Брентфорд» з асистом Ярмолюка видав результативний матч в АПЛ

Єгор Ярмолюк віддав другий асист у сезоні

Бджоли зіграли внічию з «Борнмутом»

В суботу, 12 вересня, відбувся матч четвертого туру чемпіонату Англіії між «Борнмутом» та «Брентфордом». Про це повідомляє «Главком».

Команди зустрілись у місті Борнмут на стадіоні «Дін Корт».

Першими уперед вийшли господарі: з передачі Шаде рахунок відкрив Ярмолюк. за пару хвилин Джастін Клюйверт наніс точний і команди пішли на перерву за рахунку 1:1.

На початку другого тайу Маркус Таверньє вивів господарів вперед, втім переможцями вишні не зуміли вийти, оскільки Кевін Шаде оформив дубль через чотири хвилини.

«Брентфорд» з шістьома очками йде п'ятим в АПЛ. «Борнмут» з трьома очками посідає чотирнадцяту позицію.

Чемпіонат Англії. Четвертий тур

«Брентфорд» – «Борнмут» – 2:2

Голи: Клюйверт, 38, Таверньє, 52 – Шаде, 34, 56

Турнірна таблиця Чемпіонату Англії з футболу сезону 2026/27