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«Брентфорд» з асистом Ярмолюка видав результативний матч в АПЛ

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Брентфорд» з асистом Ярмолюка видав результативний матч в АПЛ
Єгор Ярмолюк віддав другий асист у сезоні
фото: ФК «Брентфорд»

Бджоли зіграли внічию з «Борнмутом»

В суботу, 12 вересня, відбувся матч четвертого туру чемпіонату Англіії між «Борнмутом» та «Брентфордом». Про це повідомляє «Главком».

Команди зустрілись у місті Борнмут на стадіоні «Дін Корт».

Першими уперед вийшли господарі: з передачі Шаде рахунок відкрив Ярмолюк. за пару хвилин Джастін Клюйверт наніс точний і команди пішли на перерву за рахунку 1:1.

На початку другого тайу Маркус Таверньє вивів господарів вперед, втім переможцями вишні не зуміли вийти, оскільки Кевін Шаде оформив дубль через чотири хвилини.

«Брентфорд» з шістьома очками йде п'ятим в АПЛ. «Борнмут» з трьома очками посідає чотирнадцяту позицію.

Чемпіонат Англії. Четвертий тур

«Брентфорд» – «Борнмут» – 2:2

Голи: Клюйверт, 38, Таверньє, 52 – Шаде, 34, 56

Турнірна таблиця Чемпіонату Англії з футболу сезону 2026/27

Standings provided by Sofascore
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Борнмут» ФК «Брентфорд» АПЛ

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