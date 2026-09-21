Лідер збірної Швейцарії Граніт Джака підробив COVID-сертифікат – гравець пропустить матчі Ліги націй

Угода швейцарця з «Челсі» розрахована до літа 2028 року

Швейцарська прокуратура відкрила провадження проти футболіста

Півзахисник «Челсі» та збірної Швейцарії Граніт Джака підробив COVID-сертифікат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Blick.

У швейцарській прокуратурі відкрили провадження проти 33-річного футболіста, якому підробили підтвердження вакцинації, яке фактично не було зроблено.

«Останніми днями багато повідомлялося про одну справу з мого минулого. Я хочу особисто висловитися з цього приводу.

У зв’язку з вакцинацією проти COVID-19 я тоді був сильно збентежений і мав великі побоювання. Я відчував глибоку недовіру до вакцини й перебував у стані страху та невпевненості»

Допит Джаки запланований на початок жовтня, гравець пропустить чотири матчі Ліги націй.

«У цій збуреній емоційній ситуації я придбав підтвердження вакцинації замість того, щоб з’ясувати свої відкриті питання у передбачений спосіб. Сьогодні я чітко розумію, що цей шлях був неправильним. Це була помилка, мені шкода.

Я беру на себе відповідальність за це рішення, готовий до його осмислення та повністю співпрацюю з відповідними органами», – написав Джака у своєму Instagram.

Цього літа Грааніт Джака перейшов до «Челсі» з «Сандерленда».

Нагадаємо, що Голкіпер «Динамо» Бущан вибачився перед вболівальниками «Зорі» після матчу УПЛ.