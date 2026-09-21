Лідер збірної Швейцарії Граніт Джака підробив COVID-сертифікат – гравець пропустить матчі Ліги націй
Швейцарська прокуратура відкрила провадження проти футболіста
Півзахисник «Челсі» та збірної Швейцарії Граніт Джака підробив COVID-сертифікат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Blick.
У швейцарській прокуратурі відкрили провадження проти 33-річного футболіста, якому підробили підтвердження вакцинації, яке фактично не було зроблено.
«Останніми днями багато повідомлялося про одну справу з мого минулого. Я хочу особисто висловитися з цього приводу.
У зв’язку з вакцинацією проти COVID-19 я тоді був сильно збентежений і мав великі побоювання. Я відчував глибоку недовіру до вакцини й перебував у стані страху та невпевненості»
Допит Джаки запланований на початок жовтня, гравець пропустить чотири матчі Ліги націй.
«У цій збуреній емоційній ситуації я придбав підтвердження вакцинації замість того, щоб з’ясувати свої відкриті питання у передбачений спосіб. Сьогодні я чітко розумію, що цей шлях був неправильним. Це була помилка, мені шкода.
Я беру на себе відповідальність за це рішення, готовий до його осмислення та повністю співпрацюю з відповідними органами», – написав Джака у своєму Instagram.
Цього літа Грааніт Джака перейшов до «Челсі» з «Сандерленда».
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