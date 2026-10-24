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Гравець «Кудрівки» Петярк, який зазнав пошкодження голови у грі УПЛ, прокоментував свою травму

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Гравець «Кудрівки» Петярк, який зазнав пошкодження голови у грі УПЛ, прокоментував свою травму
У першому тайму під час боротьби за м’яч киянин Владислав Дубінчак головою зіткнувся з Петряком

Іван Петряк подякував вболівальникам за підтримку

Грав «Кудрівки» Іван Петряк прокоментував свою травму, отриману в матчі 10 туру УПЛ проти «Динамо». Про це повідомляє «Главком».

«Нереально відповісти на кожне ваше повідомлення, але я все бачу. Щиро дякую за таку неймовірну підтримку. Все буде добре», – написав Петряк в сторіс Instagram.

У першому тайму під час боротьби за м’яч киянин Владислав Дубінчак головою зіткнувся з Петряком. Футболіст «Кудрівки» спочатку підвівся, але потім втратив свідомість і впав на поле.

Медики надали гравцеві допомогу та забрали його до лікарні.

Нагадаємо, київське «Динамо» здобуло непросту перемогу над «Кудрівкою» з рахунком 3:1 у матчі 10-го туру Української Прем’єр-ліги.

УПЛ. 10-й тур

«Динамо» – «Кудрівка» 3:1 (1:0).

  • Голи: Векляк (28, автогол), Михайленко (46), Піхальонок (79) – Михавко (67, автогол).

Турнірна таблиця

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Як повідомлялося, нідерландський фахівець Луї ван Гал жорстко розкритикував УЄФА через новий формат Ліги чемпіонів.

Теги: УПЛ футбол

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