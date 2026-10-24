Гравець «Кудрівки» Петярк, який зазнав пошкодження голови у грі УПЛ, прокоментував свою травму
Іван Петряк подякував вболівальникам за підтримку
Грав «Кудрівки» Іван Петряк прокоментував свою травму, отриману в матчі 10 туру УПЛ проти «Динамо». Про це повідомляє «Главком».
«Нереально відповісти на кожне ваше повідомлення, але я все бачу. Щиро дякую за таку неймовірну підтримку. Все буде добре», – написав Петряк в сторіс Instagram.
У першому тайму під час боротьби за м’яч киянин Владислав Дубінчак головою зіткнувся з Петряком. Футболіст «Кудрівки» спочатку підвівся, але потім втратив свідомість і впав на поле.
Медики надали гравцеві допомогу та забрали його до лікарні.
Нагадаємо, київське «Динамо» здобуло непросту перемогу над «Кудрівкою» з рахунком 3:1 у матчі 10-го туру Української Прем’єр-ліги.
УПЛ. 10-й тур
«Динамо» – «Кудрівка» 3:1 (1:0).
- Голи: Векляк (28, автогол), Михайленко (46), Піхальонок (79) – Михавко (67, автогол).
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