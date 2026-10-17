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Зірковий тренер запропонував власні послуги «Манчестер Юнайтед» – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Зірковий тренер запропонував власні послуги «Манчестер Юнайтед» – ЗМІ
Антоніо Конте зібрався повернутися до роботи
фото: LaPresse

Фахівець працював із двома конкурентами «червоних дияволів»

Колишній керманич збірної Італії Антоніо Конте готовий очолити англійський «Манчестер Юнайтед». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TEAMtalk.

Представники італійського тренера нібито контактували з керівництвом манкуніанців. Конте прагне повернутися до роботи, а на «Олд Траффорд» хитається крісло під Майклом Карріком. Зірковий фахівець наполягатиме на запрошенні трьох новачків у січні в разі призначення.

Конте залишається без роботи з літа. Він провів два роки на чолі італійського «Наполі». Під його керівництвом «партенопейці» завоювали Скудетто в дебютному сезоні, а в другому фінішували другими та виграли Суперкубок Італії. Раніше він працював у чемпіонаті Англії з лондонськими «Челсі» та «Тоттенгемом».

МЮ посередньо стартував у новій кампанії. Команда Карріка здобула лише одну перемогу в шести турах Прем'єр-ліги. Натомість в Лізі чемпіонів «червоні дияволи» мають по перемозі та поразці.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: Антоніо Конте ФК Манчестер Юнайтед АПЛ футбол

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