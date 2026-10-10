«Колос» вирвав перемогу над «Епіцентром» у семигодинному поєдинку Прем'єр-ліги

Матч затягнувся через три повітряні тривоги на Київщині

Ковалівський «Колос» дотиснув кам'янець-подільський «Епіцентр» (3:1) у восьмому турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Через повітряну загрозу поєдинок стартував із 40-хвилинним запізненням. Згодом матч довелося двічі переривати. Спершу орієнтовно на 50 хвилин, а потім аж на чотири години.

У першій половині спостерігалася рівна гра. «Хлібороби» повели в рахунку після екватору тайму. Це Ндукве в падінні головою ефектно замкнув навіс Демченка з правого флангу.

Щоправда, радість підопічних Руслана Костишина була недовгою. Подоляни відразу перехопили ініціативу та зуміли швидко відігратися. Запорожець перехопив м'яч у центрі поля, протягнув до штрафного та віддав на Козака, а той холоднокровно переграв кіпера.

Після перерви гострішим був «Епіцентр». Пахолюк узяв удар Кирюханцева після сольного проходу. А коли Рохас прибрав суперника на підступах до штрафного та пробив, то «Колос» підстрахувала стійка.

Фортуна, однак, під завісу поєдинку посміхнулася господарям. Горін у простій ситуації штовхнув Салабая у власному штрафному, а рефері вирішив призначити одинадцятиметровий. Демченко впевнено реалізував пенальті. А в доданий арбітром час Ндукве втік у контратаку, коли голкіпер гостей прийшов на стандарт і відправив м'яч у порожні ворота.

«Колос» вдруге в сезоні переміг і піднявся у середину турнірної таблиці. Команда Костишина набрала вісім очок. «Епіцентр» записав до активу ті ж вісім пунктів.

Українська Прем'єр-ліга. Восьмий тур

«Колос» – «Епіцентр» – 3:1

Голи: Ндукве, 25, 90+4, Демченко, 79 (пенальті) – Козак, 33

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До слова, донецький «Шахтар» із голами з дистанції розгромив «Верес» із Рівного в УПЛ. М'ячі за «гірників» забили хавбек Педріньйо, а також оборонці Матвієнко та Педро Енріке. Рівняни грали вдесятьох через вилучення півзахисника Барана.

Нагадаємо, житомирське «Полісся» отримало кадрове підсилення з лазарету. До тренувань повернулися воротар Волинець, оборонець Крушинський та хавбек Андрієвський. Вони можуть зіграти проти чернівецької «Буковини».