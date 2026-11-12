Італія – Франція. Прогноз і анонс на матч Ліги націй

Центральний матч вечора відбудеться на Апеннінах

Сьогодні, 12 листопада 2026 року, збірна Італії на стадіоні «Джузеппе Меацца» в Мілані прийме національну команду Франції у рамках Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Італія – Франція

Лідером симпатій на 13:45 12 листопада стали підопічні Зінедіна Зідана, переконані фахівці GGBET. На ймовірну перемогу італійської збірної виставлено коефіцієнт 3,67. Натомість ймовірну перемогу «триколірних» оцінено кефом 2,04. На підсумкову нічию закладено бал 3,72. Тим часом на бойову мирову (1:1) запропоновано коефіцієнт 6,80. Зате на тотал менше 2,0 виставлено кеф 3,65.

Передматчевий стан команд

У вересні-жовтні «Скуадра Адзурра» набрала сім очок, здобувши дві перемоги в чотирьох турах. Наприкінці попередньої міжнародної паузи Італія переграла збірну Туреччини (3:1). Голами відзначилися форвард Скамакка, оборонець Калафйорі та нападник Піо Еспозіто.

Французька збірна на тому ж відрізку набрала 10 пунктів. У четвертому турі Ліги націй команда Зідана розгромила Бельгію (4:1). У складі «триколірних» забиті м'ячі до свого активу записали нападник Дуе, півзахисник Шеркі та хавбек Олісе, який оформив дубль.

Реклама. 21+ Найкращі пропозиції GGBET для твоїх незабутніх футбольних вечорів. Вболівай разом із GGBET. Все буде GG!

Історія очних зустрічей

На цей момент суперники зіграли 42 поєдинки. Значна перевага залишається на боці збірної Італії – 30 перемог проти лише 13-ти. Ще дев'ять матчів завершилися внічию.

На початку жовтня національні команди розійшлися миром (1:1) у передмісті Парижа. Рахунок відкрив французький півзахисник Олісе. Зрівняв цифри на табло оборонець «Скуадри Адзурри» Бастоні.

Де дивитися матч Італія – Франція

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 21:45 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».