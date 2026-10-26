Володар «Золотого м'яча-2018» встановив новий рекорд чемпіонату Італії

Досвідчений хавбек перевершив досягнення Златана Ібрагімовіча

Півзахисник італійського «Мілана» Лука Модріч став найкращим асистентом Серії A у віці 40 років і більше. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

Напередодні хорват результативною передачею доклався до перемоги «россонері» над «Удінезе» (2:0). Тепер в активі балканського хавбека чотири асисти після 40-річчя. Він випередив шведського форварда Златана Ібрагімовіча (три результативні передачі).

Модріч приєднався до «Мілана» минулого року. На старті попередньої кампанії ветерану виповнилося 40. Влітку він підписав контракт із «россонері» до літа 2027 року.

У нинішньому сезоні Модріч зіграв дев'ять матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав два асисти. Хорватський півзахисник раніше віддав 13 років мадридському «Реалу».

До слова, столична «Рома» отримала дозвіл на будівництво нового стадіону. Роботи планують розпочати навесні 2027 року. Домашня арена вміщуватиме понад 60 тисяч глядачів.

Нагадаємо, раніше «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.