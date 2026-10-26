Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Володар «Золотого м'яча-2018» встановив новий рекорд чемпіонату Італії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Володар «Золотого м'яча-2018» встановив новий рекорд чемпіонату Італії
Лука Модріч переписав історію змагань
фото: LaPresse

Досвідчений хавбек перевершив досягнення Златана Ібрагімовіча

Півзахисник італійського «Мілана» Лука Модріч став найкращим асистентом Серії A у віці 40 років і більше. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

Напередодні хорват результативною передачею доклався до перемоги «россонері» над «Удінезе» (2:0). Тепер в активі балканського хавбека чотири асисти після 40-річчя. Він випередив шведського форварда Златана Ібрагімовіча (три результативні передачі).

Модріч приєднався до «Мілана» минулого року. На старті попередньої кампанії ветерану виповнилося 40. Влітку він підписав контракт із «россонері» до літа 2027 року.

У нинішньому сезоні Модріч зіграв дев'ять матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав два асисти. Хорватський півзахисник раніше віддав 13 років мадридському «Реалу».

До слова, столична «Рома» отримала дозвіл на будівництво нового стадіону. Роботи планують розпочати навесні 2027 року. Домашня арена вміщуватиме понад 60 тисяч глядачів.

Нагадаємо, раніше «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.

Читайте також:

Теги: Лука Модріч Златан Ібраґімовіч ФК Мілан Серія А рекорд футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рубен Аморім непогано розпочав на новому місці
Аморім встановив непересічне досягнення на чолі «Мілана»
19 жовтня, 10:55
«Мілан» цього сезону виступає у Лізі Європи замість Ліги чемпіонів
«Мілан» завершив сезон зі значними збитками: що стало причиною фінансових невдач
16 жовтня, 22:27
Альфаджо Сіссе став новою надією італійського футболу
Вундеркінд «Мілана» хет-триком оновив рекорд Італії в єврокубках
15 жовтня, 23:25
Алексіс Салемакерс вибув із обойми «россонері»
«Мілан» втратив півзахисника збірної Бельгії на тривалий період
6 жовтня, 18:19
Лука Модріч у вересні відсвяткував 41-річчя
Аморім назвав несподіваний фактор вдалих результатів «Мілана»
5 жовтня, 17:54
Альберто Джилардіно знову тренуватиме на елітному рівні
Ексодноклубник Шевченка в «Мілані» став головним тренером «Парми»
29 вересня, 17:11
«Венеція» є єдиною командою, яка не набрала очок в Серії А
Аутсайдер чемпіонату Італії оголосив про призначення нового тренера
15 жовтня, 18:18
Маттео Дарміан (ліворуч) опинився на «Ренато Даль'Ара»
Ексоборонець збірної Італії став одноклубником Довбика
9 жовтня, 13:22
Скотт Мактоміней швидко відновився після процедури
Найкращий футболіст Італії позаминулого сезону відновив тренування після операції на серці
8 жовтня, 19:11

Футбол

«Неможливо підібрати слова». Капітан «Реала» приголомшений виступом Луніна в Ель Класіко
«Неможливо підібрати слова». Капітан «Реала» приголомшений виступом Луніна в Ель Класіко
Володар «Золотого м'яча-2018» встановив новий рекорд чемпіонату Італії
Володар «Золотого м'яча-2018» встановив новий рекорд чемпіонату Італії
Бомбардир збірної України обрав несподіваний кар'єрний варіант – ЗМІ
Бомбардир збірної України обрав несподіваний кар'єрний варіант – ЗМІ
Пропагандисти скаржаться, що український дрон атакував поїзд з футболістами «Локомотива»
Пропагандисти скаржаться, що український дрон атакував поїзд з футболістами «Локомотива»
Мбаппе оформив ювілейний гол за «Реал» в Ель Класіко
Мбаппе оформив ювілейний гол за «Реал» в Ель Класіко
Лунін встановив воротарський рекорд Ель Класіко «Реала» та «Барселони»
Лунін встановив воротарський рекорд Ель Класіко «Реала» та «Барселони»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2026
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
136K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
61K
Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі

Новини

Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Вчора, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
Вчора, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
24 жовтня, 22:00
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
24 жовтня, 09:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua