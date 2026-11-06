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«Могильник» віцечемпіона Франції визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Могильник» віцечемпіона Франції визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів
Анастасіос Дувікас переміг у голосуванні
фото: EFE

Переможець номінації доклався до рекордного виїзного розгрому

Форвард італійського «Комо» Анастасіос Дувікас став найкращим футболістом четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу турніру.

Грек узяв участь в побитті французького «Ланса» (9:1). Нападник оформив хет-трик і вийшов у лідери перегонів бомбардирів Ліги чемпіонів. Дувікас до свого активу записав шість голів у головному єврокубку.

Голеадор «Комо» в боротьбі за приз випередив оборонця ЛАСКа з автрійського Лінца Каспера Йоргенсена, півзахисника стамбульського «Галатасарая» Алєксєя Батракова та хавбека французького «Парі Сен-Жермен» Фабіана Руїса. Кожен із них оформив дубль в звітному турі.

Дувікас у нинішньому сезоні провів 14 матчів у всіх турнірах. У них грецький форвард забив 11 м'ячів і віддав два асисти. Нещодавно він продовжив контракт із «ларіані» до літа 2031 року.

До слова, донецький «Шахтар» зазнав поразки від «Спортінга» з Лісабона в Лізі чемпіонів. Долю поєдинку вирішив один м'яч. Героєм «левів» став хавбек Думбія.

Нагадаємо, іспанська «Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників французького ПСЖ. Представникам іспанського гранда не сподобався перформанс «Паризька різанина». Фанати приурочили кореографію до Геловіна.

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Теги: футбол Фабіан Руїс УЄФА Ліга чемпіонів

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