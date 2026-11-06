«Вихід гладіаторів». Французькі фанати оригінально висміяли занепалий клуб

Виступ улюбленої команди нагадав шанувальникам футболу особливий вид мистецтва

Уболівальники «Валансьєна» ввімкнули циркову музику посеред поєдинку своїх улюбленців проти «Орлеана» в рамках французької Ліги 3. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Get French Football News.

Веселий інцидент стався на 35-й хвилині зустрічі. Над стадіоном несподівано залунав марш «Вихід гладіаторів» (нім. Einzug der Gladiatoren). Мелодія чеського композитора Юліуса Фучіка була задумана як воєнний марш, але десятиліттями використовується в цирках у різних куточках світу.

🤡 With their team sitting in 15th place in the French Ligue 3 table, Valenciennes supporters have voiced their dissatisfaction with… circus music. VAFC have won just two of their ten league matches this season. https://t.co/XbeGpCXq5t — Get French Football News (@GFFN) November 5, 2026

Фанати «афінян» цією акцією відреагували на результати команди в нинішньому сезоні. «Валансьєн» оформив лише дві перемоги за 10 турів і плентається над зоною вильоту Ліги 3. Від зони вильоту в напівпрофесіональний дивізіон – всього два пункти.

«Валансьєн» колись був міцним середняком Ліги 1. Зокрема, в 2006-2014 роках «афіняни» провели вісім сезонів поспіль у найвищому дивізіоні Франції. Найвище досягнення – 10-те місце в кампанії 2009/10.

До слова, іспанська «Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників ПСЖ. Представникам іспанського гранда не сподобався перформанс «Паризька різанина». Фанати приурочили кореографію до Геловіна.

Нагадаємо, раніше Забарний потрапив до символічної збірної туру чемпіонату Франції. Оборонець ПСЖ дав старт камбеку парижан у протистоянні зі Страсбуром. Його заспів підтримали нападники Дембеле та Дуе.