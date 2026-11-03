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ПСЖ став першим клубом в історії Ліги чемпіонів, який забив чотири голи за вісім хвилин гри

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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ПСЖ став першим клубом в історії Ліги чемпіонів, який забив чотири голи за вісім хвилин гри
ПСЖ переписав історію Ліги чемпіонів

ПСЖ грає у гостях із «Вільярреалом» у матчі четвертого туру загального етапу Ліги чемпіонів

ПСЖ став першим клубом в історії, який забив чотири голи за вісім хвилин ігрового часу в Лізі чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Stats Foot.

Сьогодні, 3 листопада, ПСЖ грає у гостях із «Вільярреалом» у матчі четвертого туру загального етапу Ліги чемпіонів.

Парижани забили чотири голи протягом восьми хвилин матчу. На 9-й хвилині забив Жоау Невеш, на 12-й – Дезіре Дуе, на 13-й – Сенні Маюлю, на 17-й – Фабіан Руїс.

Варто зазначити, що український захисник Ілля Забарний потрапив до стартового складу «Парі Сен-Жермен» на поєдинок проти «Вільярреала».

Нагадаємо, нападник іспанського «Тенерифе» Хесус де Мігель помер у віці 30 років після тяжкої травми, отриманої у матчі Сегунди проти «Андорри». 

У понеділок, 2 листопада, у компенсований час зустрічі де Мігель зіткнувся з голкіпером суперника Хесусом Овоно, який ударив його коліном у груди. Нападник знепритомнів, а воротар отримав червону картку. Матч був перерваний за рахунку 2:2.

Після надання медичної допомоги футболіста доправили до лікарні.  На шляху до неї у нього сталася зупинка серця, проте медикам вдалося відновити його роботу. Де Мігеля госпіталізували до відділення інтенсивної терапії.

Вранці у вівторок, 3 листопада, «Тенерифе» повідомив про смерть нападника. 

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Теги: Ліга чемпіонів ФК Парі Сен-Жермен футбол ФК Вільярреал

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