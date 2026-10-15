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Аутсайдер чемпіонату Італії оголосив про призначення нового тренера

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Аутсайдер чемпіонату Італії оголосив про призначення нового тренера
«Венеція» є єдиною командою, яка не набрала очок в Серії А
фото: ФК «Венеція»

«Венеція» з нулем пунктів посідає останнє місце турнірної таблиці Серії А

Давіде Нікола став новим головним тренером італійської «Венеції». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу клубу Серії А.

Термін угоди мжі аутсайдером чемпіонату Італії ан 53-річним фахівцем розрахований ддо кінця сезон. Біля керма команди він замінив Джованні Строппа, з яким команда не заробила жодного балу за шість турів.

До «Венеції» Нікола працював у «Кремонезе», який наразі виступає у Серії B. Команду він залишив у березні цього року.

«Я обрав «Венецію», бо в цьому клубі бачу довгострокову стратегію, велике бажання будувати та значні перспективи розвитку. Крім того, присутність директора Антонеллі, з яким я вже був знайомий, відіграла вирішальну роль у моєму виборі, адже я відчув, що мене тут чекають. Я спостерігав за грою команди в перших матчах і помітив позитивну хімію між гравцями. Зі свого боку я відчуваю величезний ентузіазм і шалену жагу до гри, у мене неймовірне бажання знову вийти на поле та досягти мети – уникнути вильоту. У моїй роботі найважливішим для мене є здатність дарувати емоції та писати сторінки історії, які залишаться надовго. Це має бути нашою метою, і ми маємо досягати її разом із нашими вболівальниками», – прокоментував своє призначення Нікола.

«Венеція» підвищилась у класі за підсумками минулого сезону завдяки перемозі у Серії B .

До слова, нападник англійського «Ліверпуля» Бредлі Баркола став найкращим футболістом другого туру основного раунду Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що головний тренер «Азії» Максим Шацьких може очолити київське «Динамо».

Теги: Серія А футбол

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