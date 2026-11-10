Головна Спорт Футбол
search button user button menu button
1721-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Український футболіст Желізко отримав громадянство Польщі: чи зможе він грати за збірну?

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Український футболіст Желізко отримав громадянство Польщі: чи зможе він грати за збірну?
Родина Івана Желізка має польське походження
фото: Інстаграм Івана Желізка

Українець, який виступає за болгарський «Лудогорець», оформив документи разом із родиною після трьох сезонів у польській «Лехії»

Український футболіст Іван Желізко отримав польське громадянство: 25-річний півзахисник болгарського «Лудогорця» оформив документи разом із родиною після трьох сезонів виступів за польську «Лехію» з Гданська. Про це повідомляє «Главком» з посилання на управління Поморського воєводства. 

Як Желізко отримав польське громадянство

25-річний футболіст оформив документи разом із сім’єю після кількох років виступів у чемпіонаті Польщі. Відповідний акт Желізку та його родині вручила поморська воєвода Беата Руткевич. За інформацією польських медіа, підставою для отримання документів стало польське коріння футболіста: його дідусь і бабуся походять із Польщі.

Сам Желізко народився у Львові та є вихованцем академії місцевих «Карпат». Упродовж дорослої кар’єри він виступав виключно за іноземні клуби. До переїзду в Польщу півзахисник грав за чеську «Карвіну» та латвійську «Валмієру». У 2023 році українець приєднався до гданської «Лехії», за яку провів три сезони. За цей час він зіграв 89 офіційних матчів, забив 13 голів і допоміг команді піднятися до польської Екстракляси.

Влітку 2026 року Желізко змінив клуб, перейшовши до болгарського «Лудогорця», який очолює колишній наставник донецького «Шахтаря» Ігор Йовічевич. У новій команді українець уже провів чотири матчі, забив один м’яч і віддав дві результативні передачі.

Чи зможе Желізко виступати за збірну Польщі?

На міжнародному рівні півзахисник представляв Україну в командах різних вікових категорій – від U-17 до U-23. Загалом він провів 43 матчі за юнацькі та молодіжну збірні. Одним із найбільших досягнень Желізка стала бронзова медаль молодіжного чемпіонату Європи 2023 року.

Отримання польського паспорта відкриває для футболіста можливість представляти цю країну на міжнародному рівні, однак саме громадянство не означає автоматичного права виступати за її збірну. Для цього також мають бути виконані вимоги ФІФА щодо зміни спортивної належності. 

Нагадаємо, що українська чемпіонка Європи з хайдайвінгу заявила про намір змінити громадянство

Теги: громадянство футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Комо» піднялося до четвірки найкращих Серії А після перемоги над «Венецією»
Скандальна перемога «Комо» та непереможне «Лаціо»: результати 10-го туру Серії А 2026/27
3 листопада, 20:08
Хуліан Альварес став яблуком розбрату між грандами
«Барселона» отримала смішний штраф за спробу переманити Альвареса
27 жовтня, 18:13
Сергій Попов змінив столицю на Кривий Ріг
Петраков забрав у «Кривбас» із «Динамо» ексхавбека збірної України
26 жовтня, 13:52
Андрій Лунін близький до дебюту в сезоні
Лунін несподівано отримав нагоду зіграти в Ель Класіко проти «Барселони»
25 жовтня, 13:24
Венсан Компані мав хронічні проблеми зі здоров'ям упродовж цього сезону
Тренер «Баварії» Венсан Компані був екстрено госпіталізований
23 жовтня, 20:48
Глейкер Мендоза вийшов у стартовому складі в Мілані
«Інтер» – «Шахтар»: став відомий стартовий склад донецького клубу Реклама
21 жовтня, 22:00
Аліссон є одним з молодих талантів донецької команди
Один з лідерів «Шахтаря» Аліссон поділився налаштуванням на гру з «Інтером»
21 жовтня, 11:56
Гарет Саутгейт навряд повернеться на тренерську лаву
Зірковий тренер засумнівався у відновленні кар'єри
15 жовтня, 19:46
Жиру є чемпіоном світу 2018 у складі збірної Франції
Олів'є Жиру у грі Ліги чемпіонів підкорилося унікальне досягнення
14 жовтня, 20:10

Футбол

Український футболіст Желізко отримав громадянство Польщі: чи зможе він грати за збірну?
Український футболіст Желізко отримав громадянство Польщі: чи зможе він грати за збірну?
Андрій Шевченко зворушливо привітав свого сина Крістіана з 20-річчям: родинне фото
Андрій Шевченко зворушливо привітав свого сина Крістіана з 20-річчям: родинне фото
Зідан замість Тюрама викликав до збірної Франції дебютанта на поєдинки Ліги націй
Зідан замість Тюрама викликав до збірної Франції дебютанта на поєдинки Ліги націй
Ірак через санкції США заборонив посадку літака зі збірною Ірану з футболу
Ірак через санкції США заборонив посадку літака зі збірною Ірану з футболу
Середняк чемпіонату Італії «Сассуоло» змінив головного тренера
Середняк чемпіонату Італії «Сассуоло» змінив головного тренера
«Барселона» націлилася на оборонця «Баварії» – ЗМІ
«Барселона» націлилася на оборонця «Баварії» – ЗМІ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 листопада 2026
114K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
75K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
70K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

Яке релігійне свято відзначається 11 листопада 2026: традиції та молитва
Сьогодні, 22:00
Зеленський поставив крапку у багаторічній інтризі навколо відомого київського університету
Сьогодні, 18:02
«Чим пишатися?»: вчителька розкритикувала колег, які відмовляються використовувати ШІ
Сьогодні, 16:22
Ректора університету Богомольця відсторонено від посади: що відомо
Сьогодні, 15:08
В Україні до 12°, в західних областях дощитиме: погода на 10 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 10 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua