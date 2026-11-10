Український футболіст Желізко отримав громадянство Польщі: чи зможе він грати за збірну?

Українець, який виступає за болгарський «Лудогорець», оформив документи разом із родиною після трьох сезонів у польській «Лехії»

Український футболіст Іван Желізко отримав польське громадянство: 25-річний півзахисник болгарського «Лудогорця» оформив документи разом із родиною після трьох сезонів виступів за польську «Лехію» з Гданська. Про це повідомляє «Главком» з посилання на управління Поморського воєводства.

Як Желізко отримав польське громадянство

25-річний футболіст оформив документи разом із сім’єю після кількох років виступів у чемпіонаті Польщі. Відповідний акт Желізку та його родині вручила поморська воєвода Беата Руткевич. За інформацією польських медіа, підставою для отримання документів стало польське коріння футболіста: його дідусь і бабуся походять із Польщі.

Сам Желізко народився у Львові та є вихованцем академії місцевих «Карпат». Упродовж дорослої кар’єри він виступав виключно за іноземні клуби. До переїзду в Польщу півзахисник грав за чеську «Карвіну» та латвійську «Валмієру». У 2023 році українець приєднався до гданської «Лехії», за яку провів три сезони. За цей час він зіграв 89 офіційних матчів, забив 13 голів і допоміг команді піднятися до польської Екстракляси.

Влітку 2026 року Желізко змінив клуб, перейшовши до болгарського «Лудогорця», який очолює колишній наставник донецького «Шахтаря» Ігор Йовічевич. У новій команді українець уже провів чотири матчі, забив один м’яч і віддав дві результативні передачі.

Чи зможе Желізко виступати за збірну Польщі?

На міжнародному рівні півзахисник представляв Україну в командах різних вікових категорій – від U-17 до U-23. Загалом він провів 43 матчі за юнацькі та молодіжну збірні. Одним із найбільших досягнень Желізка стала бронзова медаль молодіжного чемпіонату Європи 2023 року.

Отримання польського паспорта відкриває для футболіста можливість представляти цю країну на міжнародному рівні, однак саме громадянство не означає автоматичного права виступати за її збірну. Для цього також мають бути виконані вимоги ФІФА щодо зміни спортивної належності.

Нагадаємо, що українська чемпіонка Європи з хайдайвінгу заявила про намір змінити громадянство.