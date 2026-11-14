Північна Ірландія – Україна: Мальдера обрав стартовий склад на матч Ліги націй

Ілля Забарний знову потрапив до основи української збірної

«Синьо-жовті» оприлюднили першу одинадцятку на прийдешній поєдинок

Тренерський штаб національної команди України визначився з переліком основних виконавців на протистояння зі збірною Північної Ірландії у черговому турі Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу УАФ.

Матч Північна Ірландія – Україна відбудеться 14 листопада в Белфасті. Поєдинок прийме стадіон «Віндзор Парк». Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45 за Києвом.

Стартовий склад збірної України на матч проти Північної Ірландії

Головний тренер «синьо-жовтих» Андреа Мальдера дотримався слова та довірився воротарю лісабонської «Бенфіки» Анатолію Трубіну. Лінію оборони складуть Ілля Забарний з французького ПСЖ, центрбек житомирського «Полісся» Едуард Сарапій, капітан донецького «Шахтаря» Микола Матвієнко та Віталій Миколенко з ліверпульського «Евертона».

У середній лінії з'являться Олексій Кащук («Карабах»), Олег Очеретько з «Шахтаря», півзахисник англійського «Брентфорда» Єгор Ярмолюк і хавбек «Бенфіки» Георгій Судаков. У лінії атаки зіграють Данило Сікан («Андерлехт») і форвард пірейського «Олімпіакоса» Роман Яремчук.

Повний стартовий склад збірної України: Трубін – Забарний, Сарапій, Матвієнко, Миколенко – Кащук, Очеретько, Ярмолюк, Судаков – Сікан, Яремчук.

Історія очних зустрічей

Наразі суперники зіграли сім поєдинків. «Зелено-біла армія» оформила дві перемоги проти трьох за плечима збірної України. Ще два матчі завершилися нічиїми.

Водночас на офіційному рівні «синьо-жовті» не перемагали збірну Північної Ірландії з весни 1997 року. Тоді національна команда під керівництвом Йожефа Сабо здолала «Зелено-білу армію» (2:1) у відборі до Чемпіонату світу 1998. Забиті м'ячі оформили півзахисник Косовський та нападник Шевченко, а в складі ірландців рахунок розмочив форвард Дауї.

На початку жовтня цьогоріч Північна Ірландія розгромила «синьо-жовтих» (3:0). Голами відзначилися оборонець Браун, який оформив дубль, та півзахисник Прайс.

До слова, раніше збірна України U-19 несподівано переграла юнацьку збірну Італії у відборі до Євро-2027. Переможний м'яч оформив нападник Дєдов. «Синьо-жовті» достроково вийшли в наступний етап.

Нагадаємо, нещодавно юнацька збірна України феєрично переграла Ізраїль U-19 у відборі до Чемпіонату Європи. Команда Олега Лужного здобула вольову перемогу. Під завісу поєдинку «синьо-жовті» перевернули матч двома голами.