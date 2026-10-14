Другий суперник «Шахтаря» в основному раунді Ліги чемпіонів: досьє на грецький АЕК

Вітчизняний гранд продовжить виступи на європейській арені

Афінський АЕК зустрінеться з чемпіоном України в основному раунді Ліги чемпіонів 2026/27. Коротка презентація суперника донецького «Шахтаря» – у матеріалі «Главкома».

Поєдинок «Шахтар» – АЕК відбудеться 14 жовтня 2026 року в Лондоні. Стартовий свисток зустрічі на стадіоні «Стемфорд Брідж» прозвучить о 22:00 за київським часом. Обидва колективи підходять до очного протистояння з набраними очками. «Гірники» мають в активі один пункт, а грецький гранд завоювали три бали.

Візитка

Рік заснування: 1924

1924 Рейтинг УЄФА: 66-те місце

66-те місце Титули: 14-разовий чемпіон Греції, 16-разовий володар Кубка Греції, дворазовий володар Суперкубка Греції

14-разовий чемпіон Греції, 16-разовий володар Кубка Греції, дворазовий володар Суперкубка Греції Найвище досягнення у єврокубках: чвертьфіналіст Кубка чемпіонів 1968/69

чвертьфіналіст Кубка чемпіонів 1968/69 Прізвиська: «двоголові орли», «жовто-чорні»

«двоголові орли», «жовто-чорні» Домашня арена: Стадіон Святої Софії (вміщує 31 100 глядачів)

Стадіон Святої Софії (вміщує 31 100 глядачів) Головний тренер: Марко Ніколіч

Марко Ніколіч Капітан команди: Петрос Манталос

Склад АЕКа

Після завоювання чемпіонського титулу керівництво грецького гранда витратило на трансфери влітку 19,5 млн євро. Тренерський штаб «двоголових орлів» спробував підсилити лінію оборони, середню ланку й атакувальний потенціал команди. Найдорожчим придбанням афінян став хавбек Ловро Маєр із німецького «Вольфсбурга» (6 млн євро).

По 4 млн АЕК заплатив за вінгера Олександра Зубкова («Трабзонспор») і центрального хавбека Каана Кайрінена («Спарта»). На мільйон дешевше обійшовся опорник Кервін Арріага з іспанського «Леванте». Ще 2,5 млн у євровалюті грецький гранд віддав угорському «Дьйору» за півзахисника Мілана Віталіша. А досвідчений чемпіон Європи-2016 Жуан Маріу приєднався до команди безкоштовно після річної оренди.

Олександр Зубков переїхав до Афін минулого літа фото: ФК АЕК

Вільним агентом АЕК підписав ще одного ветерана. Після вояжу до Італії на батьківщину повернувся лівий оборонець Хараламбос Лікоянніс. А от молодого центрбека Христоса Алексіу «двоголові орли» орендували в міланського «Інтера». Також повернувся з оренди учасник Чемпіонату світу 2026 – гаїтянський форвард Францді П'єрро. Кількох виконавців підтягнули з резервної та юнацької команд столичного гранда. Проте, жоден із них наразі конкуренцію основним не нав'язав.

Головна втрата міжсезоння – центрхав Орбелін Пінеда (сім голів, п'ять асистів у минулому сезоні). Досвідчений півзахисник так надихнувся виступом за збірну Мексики на домашньому Мундіалі, що вирішив залишитися на батьківщині. Щоправда, й пропозиція «Монтеррея» виявилася доволі щедрою – 8 млн євро за 30-річного футболіста, за якого АЕК колись віддав лише 6,5 млн. Решта проданих чи відряджених в оренди виконавців чемпіонське «золото» в попередній кампанії не кували. А от збереження головного бомбардира Луки Йовіча, який перезапустив кар'єру в Афінах (17 голів у Суперлізі), слід вважати однозначним успіхом.

Тренер Марко Ніколіч

Сербський фахівець зайнявся тренерським ремеслом геть молодим. Вихованець белградського «Рада» в 20 років отримав складну травму та змушений був попрощатися з мріями про кар'єру футболіста. Рідний клуб, однак, не кинув хлопця напризволяще. Марко Ніколіч став тренером у структурі «Рада». Спершу він працював із молоддю, а в 2008 році отримав підвищення до ролі асистента головного тренера першої команди. Свій шанс на самостійне плавання молодий фахівець отримав у жовтні того ж року та сповна ним скористався.

Ніколіч спершу втримав «Рад» в елітному дивізіоні, потім фінішував із «будівельниками» в середині турнірної таблиці, а за підсумками сезону 2010/11 сенсаційно вивів белградців до Ліги Європи. А далі несподівано пішов із посади в пошуках нових викликів. Утім, із пропозиціями не склалося. Як наслідок, у березні 2012-го тренер повернувся у «Рад» і провів на чолі столичної команди ще півтора сезона. Після другого прощання з «будівельниками» справи Ніколіча пішли вгору. Транзитом через «Войводіну» з Нові-Сада фахівець у грудні 2013 року опинився біля керма белградського «Партизана».

Марко Ніколіч повернув АЕК у головний єврокубок фото: ФК АЕК

Проте, перший млинець на чолі сербського гранда виявився глевким. Тренер не зажив слави ні з «могильниками», ні в «Олімпії» з Любляни. Вдруге Ніколіч очолив «Партизан» перед сезоном 2016/17. Цього разу він досягнув успіху, оформивши дубль – титул Суперліги та Кубок Сербії. Відтоді сербський фахівець вирішив стати футбольним пілігримом. За дев'ять років після тріумфу на батьківщині балканець встиг попрацювати з угорським «Фехерваром», московськими «Локомотівом» і ЦСКА, дубайським «Шабабом Аль-Ахлі». На чолі АЕКа Ніколіча презентували влітку 2025 року.

На Стадіоні Святої Софії серб швидко встановив свої порядки. «Двоголові орли» грають винятково з четвіркою оборонців. До того ж, останнім часом здебільшого йдеться про призабуту схему 4-4-2 замість вірусної у наш час формації 4-2-3-1. Головні персони в такій тактичній побудові мають позиції у центральній осі – два центрбеки, два центрхави, два форварди. Отже, першими помічниками Ніколіча на полі виступають оборонці Ароль Мукуді та Філіпе Рельвас, півзахисники Разван Марін і Мілан Віталіш, нападники Лука Йовіч і Барнабаш Варга. Саме на цих виконавців покладена місія регулювати рух на полі, перемикатися між оборонними й атакувальними діями, реагувати на перебудови суперника.

АЕК у сезоні 2026/27

Новий змагальний рік афіняни розпочали з поразки в битві за Суперкубок Греції з критським ОФІ. «Двоголові орли» врятувалися в доданий арбітром час зусиллями нападника Зіні (2:2), але поступилися в серії одинадцятиметрових (4:5). Вирішальним став промах Варги. Натомість без поразок АЕК іде в Суперлізі. Підопічні Ніколіча здобули чотири перемоги та двічі втратили очки, розписавши несподівані нічиї з «Кіфісією» і «Астерасом» із Тріполіса (двічі по 1:1).

Зате все гаразд в афінян у Кубку Греції. Там столичний гранд оформив дві перемоги. Спершу АЕК розібрався з «Хрисуполісом» (2:1), а потім розтрощив «Пансерраїкос» (8:1). Справжнім героєм «двоголових орлів» у другому поєдинку став капітан Петрос Манталос. Хавбек оформив гол і віддав аж чотири результативні передачі ще до перерви. Добре пішли справи й на євроарені. «Двоголові орли» розпочали шлях із раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів. Команда Ніколіча розписала нічию із софійським «Левскі» на виїзді (0:0), а потім розгромила болгарський гранд удома (4:0). До перемоги доклалися лідери команди Йовіч, Варга (дубль) та Марін. А на старті основного раунду АЕК здолав ЛАСК із австрійського Лінца (1:0). Переможний м'яч оформив той же Марін.

Підопічні Марко Ніколіча змагаються на трьох фронтах фото: ФК АЕК

На цьому відрізку сезону найкращим бомбардиром афінян став Варга – вісім голів у дев'яти поєдинках в усіх турнірах. Далі розташувалися Йовіч (6/10), Зіні (4/12) та Марін (3/10). Натомість в головних гвардійцях команди опинився той же Зіні – 12 матчів жоден одноклубник ангольця не провів. По 11 поєдинків зіграли оборонець Ставрос Піліос і хавбек Маєр, а центрбеки Мукуді та Рельвас, півзахисники Марін і Манталос, форвард Йовіч мають за плечима по 10 матчів. А от старий знайомий українських шанувальників футболу Домагой Віда в свої 37 з'являється на полі на великі свята на кшталт Кубка Греції.

Антон Федорців, «Главком»