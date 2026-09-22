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Жадсон поїде до Росії? Ексклюзивний коментар легенди «Шахтаря»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Жадсон поїде до Росії? Ексклюзивний коментар легенди «Шахтаря»
Жадсон виступав за «Шахтар» у 2005-2012 роках
фото: ФК «Шахтар»

Російські пропагандистські ресурси анонсували приїзд Жадсона до Москви

Колишній лідер донецького «Шахтаря» бразилець Жадсон ексклюзивно для «Главкома» прокоментував інформацію про його можливу участь у пропагандистському матчі у Москві.

«Я не поїду на гру, на яку мене запросив мій друг Вагнер Лав, оскільки розумію, що не варто цього робити з поваги до українського народу та клубу, який я люблю – «Шахтаря».

Вагнер Лав – чудовий друг, але я розумію, що ситуація зараз набагато делікатніша», – повідомив бразилець «Главкому».

Нагадаємо, російські пропагандистські ресурси анонсували приїзд Жадсона до Москви.

Жадсон потрапив до переліку учасників виставкової гри – прощального матчу колишнього нападника ЦСКА (Москва) Вагнера Лава. Гра відбудеться 26 вересня у столиці країни-агресора – Москві.

Жадсон мав зіграти за команду «Друзів Вагнера Лава». У поєдинку також візьмуть колишній воротар збірної Росії Гільєрме та ексгравець збірної Бразилії Ренато Аугусто.

РФ використовує такі матчі для того, щоб заперечувати міжнародну ізоляцію футболу країни-агресора. Ці поєдинки вже тривалий час є елементом російської пропаганди.

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України.

Збірна Росії не змогла взяти участь у плейоф за право зіграти на Чемпіонаті світу 2022, пропустила Чемпіонат Європи 2024, Чемпіонат світу 2026 та кілька розіграшів Ліги націй.

Жадсон виступав за «Шахтар» у 2005-2012 роках. Він є однією з легенд донецького клубу.

У складі гірників бразилець пять разів став чемпіоном України, виграв по два Кубки та Суперкубки України, тріумфував у Кубку УЄФА. Саме бразилець оформив переможний гол у фіналі єврокубка.

У період з 2011 по 2013 роки Жадсон грав за збірну Бразилії. Дебютував 9 лютого 2011 року в товариському матчі проти збірної Франції. Забив перший і єдиний гол за збірну 9 липня 2011 року у матчі проти збірної Парагваю на Кубку Америки 2011 в Аргентині.

У складі збірної Бразилії Жадсон зіграв вісім поєдинків та забив один гол. У 2013 році бразилець став переможцем Кубка конфедерацій.

Теги: росія НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»

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