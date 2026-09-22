Жадсон поїде до Росії? Ексклюзивний коментар легенди «Шахтаря»

Російські пропагандистські ресурси анонсували приїзд Жадсона до Москви

Колишній лідер донецького «Шахтаря» бразилець Жадсон ексклюзивно для «Главкома» прокоментував інформацію про його можливу участь у пропагандистському матчі у Москві.

«Я не поїду на гру, на яку мене запросив мій друг Вагнер Лав, оскільки розумію, що не варто цього робити з поваги до українського народу та клубу, який я люблю – «Шахтаря».

Вагнер Лав – чудовий друг, але я розумію, що ситуація зараз набагато делікатніша», – повідомив бразилець «Главкому».

Нагадаємо, російські пропагандистські ресурси анонсували приїзд Жадсона до Москви.

Жадсон потрапив до переліку учасників виставкової гри – прощального матчу колишнього нападника ЦСКА (Москва) Вагнера Лава. Гра відбудеться 26 вересня у столиці країни-агресора – Москві.

Жадсон мав зіграти за команду «Друзів Вагнера Лава». У поєдинку також візьмуть колишній воротар збірної Росії Гільєрме та ексгравець збірної Бразилії Ренато Аугусто.

РФ використовує такі матчі для того, щоб заперечувати міжнародну ізоляцію футболу країни-агресора. Ці поєдинки вже тривалий час є елементом російської пропаганди.

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України.

Збірна Росії не змогла взяти участь у плейоф за право зіграти на Чемпіонаті світу 2022, пропустила Чемпіонат Європи 2024, Чемпіонат світу 2026 та кілька розіграшів Ліги націй.

Жадсон виступав за «Шахтар» у 2005-2012 роках. Він є однією з легенд донецького клубу.

У складі гірників бразилець пять разів став чемпіоном України, виграв по два Кубки та Суперкубки України, тріумфував у Кубку УЄФА. Саме бразилець оформив переможний гол у фіналі єврокубка.

У період з 2011 по 2013 роки Жадсон грав за збірну Бразилії. Дебютував 9 лютого 2011 року в товариському матчі проти збірної Франції. Забив перший і єдиний гол за збірну 9 липня 2011 року у матчі проти збірної Парагваю на Кубку Америки 2011 в Аргентині.

У складі збірної Бразилії Жадсон зіграв вісім поєдинків та забив один гол. У 2013 році бразилець став переможцем Кубка конфедерацій.