Рекордсмен чемпіонату Англії повернувся у «Ліверпуль» в новій ролі

Триразовий переможець Прем'єр-ліги обрав шлях після ігрової карєри

Колишній півзахисник збірної Англії Джеймс Мілнер приєднався до академії англійського «Ліверпуля». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Liverpool Echo.

Рекордсмен Премєр-ліги за кількістю матчів (658 поєдинків) повісив бутси на цвях після минулого сезону. Останні три роки він провів у «Брайтоні». Тепер Мілнер повернувся у «Ліверпуль» у статусі дитячого тренера.

Наразі ексхавбек «червоних» узявся працювати з молодшими віковими групами. Рекордсмен АПЛ має вищі цілі. Паралельно він штудіюватиме тренерський курс для отримання диплома UEFA Pro.

Ігрова кар'єра Джеймса Мілнера

Уродженець Лідса, вихованець місцевих «павичів». Дебютував на дорослому рівні в сезоні 2002/03. Півроку провів на правах оренди за «Свіндон Таун».

Пізніше захищав кольори «Ньюкасла», бірмінгемської «Астон Вілли», «Манчестер Сіті», «Ліверпуля». Найдовші періоди провів у лавах «сорок» і «містян» (по п'ять сезонів) і мерсисайдців (вісім).

Трофеї та досягнення Джеймса Мілнера

У складі «Манчестер Сіті» двічі став чемпіоном Англії, а також виграв по Кубку та Суперкубку Англії, Кубок англійської ліги. Натомість з «Ліверпулем» завоював ще один титул АПЛ, Кубок і Суперкубок Англії, Кубок ліги, тріумфував у Лізі чемпіонів 2018/19. Також він здобув із «червоними» Суперкубок УЄФА та виграв Клубний чемпіонат світу.

За підсумками сезону 2009/10 був визнаний найкращим молодим гравцем і потрапив до символічної збірної Прем'єр-ліги. У лавах збірної Англії виступав у 2009-2016 роках. За цей час провів 61 поєдинок за «Трьох левів».

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.