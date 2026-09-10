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«Баварія» – «Буде-Глімт». Прогноз і анонс на матч першого туру основного раунду Ліги чемпіонів

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Баварія» – «Буде-Глімт». Прогноз і анонс на матч першого туру основного раунду Ліги чемпіонів
«Ротен» прагнуть переможно розпочати турнір
фото: ФК «Баварія»

Чемпіон Німеччини проекзаменує норвезького віцечемпіона

Сьогодні, 10 вересня 2026 року, мюнхенська «Баварія» на стадіоні «Альянц Арена» прийме норвезький «Буде-Глімт» у поєдинку першого туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Баварія» – «Буде-Глімт»

Шанси німецького гранда на 13:40 10 вересня виглядають переконливішими, стверджують букмекери GGBET. На потенційну перемогу «Баварії» закладено коефіцієнт 1,10. Тим часом на ймовірну звитягу віцечемпіона Норвегії виставлено кеф 25,35. На нічию за підсумком 90 хвилин запропоновано бал 12,61. Натомість сенсаційну нічию (0:0) оцінено коефіцієнтом 15,53. Зате на тотал більше 5,0 закладено кеф 2,10.

Передматчевий стан команд

«Ротен» поки змагалися лише на внутрішній арені. Стартувала «Баварія» з тріумфу в Суперкубку Німеччини над дортмундською «Боруссією» (2:1). Забиті м'ячі оформили хавбеки Браун і Олісе. Далі підопічні Венсана Компані розгромили «Штутгарт» (5:1) у Бундеслізі. Голами відзначилися оборонець Упамекано, той же Олісе, півзахисник Павловіч і вінгер Діас. Ще один м'яч – автогол оборонця Вагномана. Далі мюнхенці вибили Оснабрюк у Кубку Німеччини (4:1). Дубль оформив форвард Кейн, а ще по голу додали хавбеки Бішоф і Олісе. Нарешті з гельзенкірхенським «Шальке» в чемпіонаті «Баварія» розписала нічию (0:0).

Тим часом «Буде-Глімт» поруч із поєдинками чемпіонату Норвегії здолав два раунди кваліфікації Ліги чемпіонів. Спершу команда К'єтіля Кнутсена пройшла бельгійський «Сент-Жиллуаз» (3:3, 3:2). У першому матчі голами відзначилися півзахисник Берг, нападник Бломберг і оборонець Бйортуфт. Зате в другому по м'ячу забила атакувальна трійка Бломберга, Гауге та Гельмерсена. А далі «жовто-чорні» розібралися з нідерландським «Неймегеном» (3:1, 3:0). На виїзді голи оформили хавбек Фет, нападник Гельмерсен і оборонець Алесамі. Удома ж розгром вчинили оборонець Бйоркан і півзахисник Аукленд. Третій м'яч – автогол оборонця Фонвілле.

Орієнтовні склади команд

«Баварія»: Ноєр – Лаймер, Упамекано, Та, Девіс – Кімміх, Павловіч – Олісе, Мусіала, Діас – Кейн

«Буде-Глімт»: Хайкін – Шеволд, Нільсен, Бйортуфт, Бйоркан – Аукленд, Берг, Брунстад Фет – Бломберг, Гельмерсен, Гауге

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Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи команд перетнулися вперше. Німецький гранд, однак, жодного разу не програв представникам Норвегії. «Баварія» по два рази переграла «Мосс» і «Мйондален», а також двічі розібралася з тронгеймським «Русенборгом». Ще два поєдинки з останнім «ротен» звели внічию.

Натомість «Буде-Глімт» ніколи не перемагав німецькі колективи. Норвезький клуб звів унічию єдиний матч із дортмундською «Боруссією». Окрім того, «жовто-чорні» не впоралися з бременським «Вердером» – домашня поразка та нічия на виїзді.

Де дивитися матч «Баварія» – «Буде-Глімт»

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Баварія

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