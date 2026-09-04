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«Динамо» працює над поверненням свого зіркового вихованця – джерело

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Динамо» працює над поверненням свого зіркового вихованця – джерело
«Динамо» працює над орендою Георгія Бущана
фото: ФК «Полісся». Георгій Бущан

Столичний клуб веде переговори з «Поліссям»

«Динамо» веде переговори з «Поліссям» щодо оренди голкіпера Георгія Бущана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського журналіста Ігоря Бурбаса.

Клуби продовжують доовлятись про оренду 31-річного воротаря. Бущан є вихованцем біло-синіх та готовий допомогти рідному клубу, оскільки відновлення Руслан Нещерета від травми затягнулось.

Георгій Бущан захищає кольори «Полісся» вже півтора роки: у сезоні 2025/26 він перейшов до житомирського клубу на правах річної оренди з «Аль-Шабаба», а цього літа підписав повноцінний контракт з «вовками».

За цей час він провів дев'ять матчів на клубному рівні, два з яких стали сухими.

Більшість своєї кар'єри Бущан провів у «Динамо»: 177 матчів (61 сухий), 164 пропущених м'ячі.

«Динамо» розпочало сезон не надто успішно: біло-сині не вийшли до єврокубків, поступившись «ПАОКу» у кваліфікації Ліги Європи з рахунком 2:5, а згодом вилетівши з Ліги конференцій від «Карабаха» (1:2). В УПЛ підопічні Ігоря Костюка посідають шосте місце таблиці, маючи шість балів у своєму активі. При цьому, у киян є матч в запасі.

Турнірна таблиця Чемпіонату України з футболу сезону 2026/27

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Нагадаємо, що «Динамо» оголосило про підписання івуарійського вінгера Кеассе Ба.

Теги: Георгій Бущан ФК «Динамо» ФК «Полісся» УПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ

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